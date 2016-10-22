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  • الأربعاء 26 أكتوبر 2016 ميلادي الموافق لـ 25 محرم 1438 هجري

icon-category ألبومات الصور

القوات الأمريكية في الموصل

date 2016/10/26 views 292 comments 0
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icon-photograph تصوير: رويترز

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