شنوا وقفة احتجاجية تحولت إلى مسيرة عمال بسونطراك حاسي مسعود ينتفضون ضد إلغاء التقاعد النسبي

انتفض العشرات من عمال شركة سونطراك التابعين للحقل البترولي "حمرة" بمنطقة غرد النص التي تبعد بحوالي 380 كلم عن دائرة حاسي مسعود، الثلاثاء، مطالبين بعدم إلغاء قانون التقاعد النسبي، الذين يرونه إجحافا في حقهم حسب تصريح البعض منهم لـ"الشروق".

وأقدم عمال في مجمع حمرة بمنطقة غرد النص بحاسي مسعود، على وقفة احتجاجية ومسيرة انطلقت من قاعدة الحياة حمرة إلى غاية المصنع الموجود بالمنطقة المذكورة، تنديدا بقرار إلغاء قانون التقاعد النسبي من دون تحديد الفئة التي تمسها الأشغال الشاقة.

ترسيم إلغاء التقاعد النسبي نزل كالصاعقة على العمال المحتجين لعمال سونطراك بالحقل البترولي حمرة بغرد النص، نظرا للصعوبات والمخاطر الكبيرة التي تواجههم في ميدان العمل، حيث أفنوا حياتهم في العمل بالصحاري مهددين بشتى المخاطر خاصة الإرهابية منها، ومن حقهم الاستفادة من التقاعد النسبي حسبهم.