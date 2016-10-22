طالب 18 عضوا بالمجلس الشعبي الولائي بورقلة، رئيس المجلس بضرورة عقد جلسة استثنائية طارئة للمجلس لدارسة ظاهرة استفحال آفة ترويج الخمور والمخدرات وانعكاساتها السلبية على المجتمع المحلي لاسيما في ظل تفاقم جرائم القتل والتعدي على المواطنين من قبل منحرفين وعصابات وقطاع طرق بثوا الرعب في نفوس السكان.
قالت رسالة في الموضوع وجهها 18 عضوا بالمجلس الشعبي الولائي بورقلة مرفوعة لرئيس المجلس ووالي الولاية تلقت "الشروق" نسخة منها، أنه وبناء على كثرة الشكاوى من قبل قاطني مختلف التجمعات السكانية بالولاية من تزايد جرائم القتل والاعتداءات وعمليات السرقة، بات من الضروري ـ تضيف الرسالة ذاتها ـ التدخل العاجل للحد من استفحال ظاهرة الانتشار الرهيب للخمور والمخدرات والمتاجرة بها في وضح النهار وبكميات كبيرة يجهل مصدرها وهو ما أصبح يشكل خطرا على الكبار والصغار، خاصة تلاميذ المؤسسات التعليمية وحوادث التعدي الجسدي على المواطنين.
وأوضحت نفس الرسالة أن جرائم القتل البشعة التي سجلت في أقل من شهر بالولاية كانت أسبابها الرئيسية الخمر والمخدرات، الأمر الذي يستدعي حسب هؤلاء عقد جلسة استثنائية طارئة للمجلس الشعبي الولائي للوقوف على مسببات والانتشار المقلق لهذه الآفات وإيجاد حلول مستعجلة للحد من المعضلة التي تفاقمت بشكل رهيب في الشهور الأخيرة مع ضرورة الخروج بتوصيات للجهات المختصة من اجل ردع مروجي السموم والمنحرفين الذين استفحلت جرائمهم في المدة الأخيرة.
وأشار محررو الرسالة إلى وجوب تبني المجلس الشعبي الولائي موقفا مسؤولا في القضية المطروحة يتعدى الشجب والتنديد إلى مطالبة المصالح بالتحرك الفعال والميداني لمحاصرة الظاهرة وتطهير المجتمع المحلي المحافظ من العصابات والمنحرفين والمتاجرين بالسموم.
ومعلوم أن الولاية شهدت في أقل من شهر 04 جرائم قتل بشعة راح ضحيتها شباب في عمر الزهور آخرها إزهاق روح سائق سيارة أجرة من قبل مجهولين بأحد الأحياء التابعة لبلدية الرويسات التي شهدت لوحدها 03 جرائم قتل في مدة زمنية لم تتعد 20 يوما، وهي الظاهرة التي حركت المجتمع المدني وعدد من الناشطين الذين نظموا وقفات احتجاجية ومسيرات منددة بتزايد جرائم القتل رفع من خلالها عدة مطالب أهمها استحداث مراكز للشرطة بالأحياء المعزولة عن النسيج العمراني على غرار أحياء الحدب وسيدي خويلد وسكرة للحد من المتاجرة بالمخدرات والكحول وعمليات النهب والتعدي على الأشخاص والممتلكات.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1شباب يطاردون متسولة تملك سيارة فاخرة بشوارع وهران؟!
2عجوز عمرها 73 تحمل جنينا لمدة 35 عاما
3الإعدام للأب الذي ذبح ابنه في غابة بسطيف
4جرحى ومشرّدين.. وطوارئ بعدة ولايات بسبب الحرائق
5"قانون" الإعدام موجود.. لكن المشكل في طريقة تنفيذه!
Français English
الرأي
أبو بكر خالد سعد الله
كَعْبتُنا باريس... عدا في مجال العلم!!
حبيب راشدين
جبهة التحرير باقية وتتبدل
صالح عوض
محكمة عنصرية
جمال لعلامي
طمّاعون رحّل بالشكارة!
حسين لقرع
خطة لتفجير الجزائر؟!
سليم قلالة
سياسة الوجوه الطَلْقة خير
جمال لعلامي
"معاندة" قاتلة!
صالح عوض
دحلان - عباس.. مع حفظ الألقاب
عثمان سعدي
الشيخ عبد المجيد حيرش علّمني فكان المعلم الكفء
محمد الهادي الحسني
أين هي الدولة؟
الفيديو
خلية الشاي.. مبادرة تعكس تكافل المجتمع الصحراوي
عراك في البرلمان الفنزويلي!
لاعبة تنس روسية تقص شعرها أثناء المباراة لتحقق المفاجأة!
بالفيديو.. عبد المجيد بايت.. دركي استشهد لدى محاولته إنقاذ روح من الموت
سفينة نرويجية تنقذ آلاف المهاجرين في البحر المتوسط
الشروق ترافق القوّات العراقية وترصد عمليات في الموصل ضد تنظيم"داعش"
صيني يشن هجوما عنيفا على سيدة في مصعد!
غبار المعارك يعلو سماء حلب من جديد
تابعوا طريق المهاجرين المحفوف بالموت إلى أوروبا
ّأيّ مستقبل للأفلان بعد رحيل سعداني!
في رسالة وجهها 18 عضوا لوالي ورقلة
منتخبون يطالبون بجلسة طارئة لوضع حد لجرائم القتل
نسيم. ش
طالب 18 عضوا بالمجلس الشعبي الولائي بورقلة، رئيس المجلس بضرورة عقد جلسة استثنائية طارئة للمجلس لدارسة ظاهرة استفحال آفة ترويج الخمور والمخدرات وانعكاساتها السلبية على المجتمع المحلي لاسيما في ظل تفاقم جرائم القتل والتعدي على المواطنين من قبل منحرفين وعصابات وقطاع طرق بثوا الرعب في نفوس السكان.
تغطيات ذات صلة
منتخبون يطالبون بجلسة طارئة لوضع حد لجرائم القتل
عمال بسونطراك حاسي مسعود ينتفضون ضد إلغاء التقاعد النسبي
8 قتلى و5 جرحى في حوادث مرور خلال يوم واحد
الإطاحة بشبكة تهريب قطع غيار السيارات المستعملة بتلمسان
12 جريحا في مواجهات بين طلبة وأعوان الأمن بجامعة خنشلة
قالت رسالة في الموضوع وجهها 18 عضوا بالمجلس الشعبي الولائي بورقلة مرفوعة لرئيس المجلس ووالي الولاية تلقت "الشروق" نسخة منها، أنه وبناء على كثرة الشكاوى من قبل قاطني مختلف التجمعات السكانية بالولاية من تزايد جرائم القتل والاعتداءات وعمليات السرقة، بات من الضروري ـ تضيف الرسالة ذاتها ـ التدخل العاجل للحد من استفحال ظاهرة الانتشار الرهيب للخمور والمخدرات والمتاجرة بها في وضح النهار وبكميات كبيرة يجهل مصدرها وهو ما أصبح يشكل خطرا على الكبار والصغار، خاصة تلاميذ المؤسسات التعليمية وحوادث التعدي الجسدي على المواطنين.
وأوضحت نفس الرسالة أن جرائم القتل البشعة التي سجلت في أقل من شهر بالولاية كانت أسبابها الرئيسية الخمر والمخدرات، الأمر الذي يستدعي حسب هؤلاء عقد جلسة استثنائية طارئة للمجلس الشعبي الولائي للوقوف على مسببات والانتشار المقلق لهذه الآفات وإيجاد حلول مستعجلة للحد من المعضلة التي تفاقمت بشكل رهيب في الشهور الأخيرة مع ضرورة الخروج بتوصيات للجهات المختصة من اجل ردع مروجي السموم والمنحرفين الذين استفحلت جرائمهم في المدة الأخيرة.
وأشار محررو الرسالة إلى وجوب تبني المجلس الشعبي الولائي موقفا مسؤولا في القضية المطروحة يتعدى الشجب والتنديد إلى مطالبة المصالح بالتحرك الفعال والميداني لمحاصرة الظاهرة وتطهير المجتمع المحلي المحافظ من العصابات والمنحرفين والمتاجرين بالسموم.
ومعلوم أن الولاية شهدت في أقل من شهر 04 جرائم قتل بشعة راح ضحيتها شباب في عمر الزهور آخرها إزهاق روح سائق سيارة أجرة من قبل مجهولين بأحد الأحياء التابعة لبلدية الرويسات التي شهدت لوحدها 03 جرائم قتل في مدة زمنية لم تتعد 20 يوما، وهي الظاهرة التي حركت المجتمع المدني وعدد من الناشطين الذين نظموا وقفات احتجاجية ومسيرات منددة بتزايد جرائم القتل رفع من خلالها عدة مطالب أهمها استحداث مراكز للشرطة بالأحياء المعزولة عن النسيج العمراني على غرار أحياء الحدب وسيدي خويلد وسكرة للحد من المتاجرة بالمخدرات والكحول وعمليات النهب والتعدي على الأشخاص والممتلكات.