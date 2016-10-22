أولياء تلاميذ "التحضيري" يشتكون من الحجم الساعي

عبر أولياء تلاميذ عن استيائهم من الحجم الساعي الكبير الذي برمج لأبنائهم في أقسام التحضيري، وهو الأمر الذي أرهقهم وبات يشكل خطرا على صحتهم بعد مرور شهرين على الدخول المدرسي الجاري، ويعيق استيعابهم الدروس وهم في سن مبكرة.

واشتكى أولياء تلاميذ بعديد الابتدائيات من كثافة البرامج، التي لا تترك وقتا للتلميذ في قسم التحضيري لأخذ قسط من الراحة، مؤكدين في التقارير التي رفعوها إلى الجهات الخاصة، أن أبناءهم يلتحقون بمقاعد الدراسة من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية منتصف النهار، ليلتحقوا مجددا بأقسامهم ابتداء من الساعة منتصف النهار ونصف إلى غاية الساعة الخامسة والربع مساء. باستثناء يومي الأربعاء والخميس، فإنهم يلتحقون في الساعة الثامنة صباحا إلى غاية العاشرة والربع صباحا، وفي الفترة المسائية يستأنفون الدروس في الساعة منتصف النهار والنصف ويغادرون مدارسهم في حدود الساعة الثالثة زوالا.

وبخصوص أمسية الثلاثاء، أكد الأولياء أنه تم استغلالها في الدراسة وهو ما أثار استياء الأساتذة وانزعاجهم، خاصة الجدد منهم الذين ليس باستطاعتهم الاحتجاج، في حين تم تخصيص الفترة الصباحية من نفس اليوم للراحة.