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كشف عن تغيرات جذرية في المحكمة العليا
لوح: لا وجود لسجناء سياسيين في الجزائر
نفى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وجود سجناء سياسيين في الجزائر، مستدلا بالحوارات المفتوحة في الفضائيات والصحف، قائلا: " الناس تتكلم بحرية وشفافية وفي بعض الأحيان تتجاوز حدود الحرية، ورغم ذلك ،لا وجود لسجناء سياسيين"، مذكرا بإلغاء جنح الصحافة في الدستور الجديد.
وقال لوح على هامش التصويت على القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمجلس الأمة ، الأربعاء، أن ملف السجناء السياسيين طوي ولا وجود لهم في السجون الجزائرية، مستدلا بذلك بالفضائيات التلفزيونية، الذي قال أنها فتحت المجال أمام المعارضة للتعبير عن أرائها: " الجميع يتكلم في الفضائيات بكل حرية وشفافية، وفي بعض الأحيان تتجاوز حدود الحرية".
وكشف الوزير عن تغييرات جذرية مست المحكمة العليا، حيث أكد أن الحكومة ماضية في إصلاحات عميقة يراد من خلالها إعادة الدور الأساسي لهذه المحكمة، وهي توحيد الاجتهاد القضائي ومتابعة مدى احترام تطبيق القانون، مشددا "لا مناص من إصلاح عميق للمحكمة العليا، وقد شرعنا في إصلاح العدالة من خلال زيادة عدد القضاة"، مؤكدا أنه لا يمكن الإبقاء على نفس النظام القضائي الحالي، الذي جعل من عدد القضايا المحالة على المحكمة العليا يرتفع.
وتابع الوزير "قانون الإجراءات الجزائية الجديد، بدأ يأتي بثماره حيث انخفض عدد جدولة الجلسات في الجنح بنسبة 40 بالمائة نتيجة تطبيق إجراءات الوساطة، وهو الأمر الذي من شأنه على حد قول الوزير، أن يمكن القضاة من التركيز مع القضايا الكبيرة، فضلا عن تسجيل ارتفاع في عدد القضايا التي فصل فيها أمام المحكمة العليا بنسبة 18 بالمائة، وأشار إلى مصادقة اجتماع الحكومة الثلاثاء، على القانون المتعلق بإصلاح محكمة الجنايات، وهو الإصلاح الذي قال أنه سيكون عميق، حيث سيسمح لهذه المحكمة أن تصدر أحكامها بالدرجة الثانية وليس النهائية كما كان معتمد.
2016/10/26 على 21:341
ماذا عن مسابقة الترقية الداخية لأمناء الضبط التي لم تجر منذ أزيد من 05 سنوات متى ستفتح
امازيغي مسلم - المغرب الاسلامي2016/10/26 على 21:352
يوجد سجناء ضحايا سياساتكم