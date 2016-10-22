رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ: متخوفون من إضراب مفتوح قد يذبذب قطاع التربية

تتخوف الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، من تحوّل إضراب اليومين كل أسبوع، إلى إضراب مفتوح، يهدد قطاع التربية الذي عرف استقرارا الموسم الفارط، وعن هذا يقول أحمد خالد: "إضراب اليومين قد لا يعطل وتيرة المُقرر الدراسي، بعدما ألغت الوصاية أسبوعا من عطلة الشتاء، والتخوف الأكبر من دخول الأساتذة في إضراب مفتوح عن الدراسة".

وتأسف المتحدث، لـ"الشروق"، لتأخر عرض مشروع قانون التقاعد على البرلمان، خاصة أن آجال إيداع ملفات التقاعد ستنتهي في 31 أكتوبر الجاري، وهو ما خلق غموضا بين القواعد العمالية والإدارات.

وأكد خالد، أنه وجه رسالة إلى وزيرة التربية يدعوها إلى حماية حق التلميذ في التمدرس، مثلما تنص عليه المادة 53 من الدستور، التي هي أسبق من المادة 57 التي تكفل حق الإضراب القانوني للعمال حسب تعبيره.