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رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ:
متخوفون من إضراب مفتوح قد يذبذب قطاع التربية
تتخوف الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، من تحوّل إضراب اليومين كل أسبوع، إلى إضراب مفتوح، يهدد قطاع التربية الذي عرف استقرارا الموسم الفارط، وعن هذا يقول أحمد خالد: "إضراب اليومين قد لا يعطل وتيرة المُقرر الدراسي، بعدما ألغت الوصاية أسبوعا من عطلة الشتاء، والتخوف الأكبر من دخول الأساتذة في إضراب مفتوح عن الدراسة".
وتأسف المتحدث، لـ"الشروق"، لتأخر عرض مشروع قانون التقاعد على البرلمان، خاصة أن آجال إيداع ملفات التقاعد ستنتهي في 31 أكتوبر الجاري، وهو ما خلق غموضا بين القواعد العمالية والإدارات.
وأكد خالد، أنه وجه رسالة إلى وزيرة التربية يدعوها إلى حماية حق التلميذ في التمدرس، مثلما تنص عليه المادة 53 من الدستور، التي هي أسبق من المادة 57 التي تكفل حق الإضراب القانوني للعمال حسب تعبيره.
yoba - bejaia2016/10/26 على 19:181
السياسة التي تنتهجها الدولة هي سياسة فرعون ، يريدون إستعباد العمال و مص دمائهم ، بينما هم و عائلاتهم يتجولون في أروبا ، أما نحن الشعب نعاني في البيروقراطية و الرشوة و المحسوبية ووووووو المهم سياسة بوتف و عملاؤه ..... كيف يريدون أن نرتقي بينما الاستاذ يعيش بالكريدي و يعمل كلونديستان في الليل لكي يعين عائلته ، و الصحافة الشياتة تغلط الرأي العام بأن الأستاذ لديه راتب جيد ..... فعلا نحن بلد متخلف من العالم الثالث ، ضربنا العلم و الأخلاق و المبادئ عرض الحائط ..... العافية من الله
2016/10/26 على 19:192
على الدولة الاستجابة للمطالب الشرعية للموظف.ومنه تجنيب البلد المشاكل التي تزداد يوما بعد يوم.....
أستاذة مضربة - الجزائر2016/10/26 على 19:453
أشك في كونك ولي تلميذ ولو كنت كذلك لمّا رضيت لإبنك شيخا في الستين كأستاذ