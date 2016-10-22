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ردا عن الإضرابات
سلال: لا تراجع عن قانون التقاعد ولامشكل للحكومة مع النقابات
قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، على هامش إشرافه، الأربعاء، على افتتاح صالون الكتاب الدولي، أنّ ملف التقاعد، قضية عادية جدا، وأنّ الحكومة ليس لديها مشكل مع النقابات، لكن لا يمكن النقاش معها جميعها، والحكومة تناقشت مع الأكثر تمثيلا، ويرى سلال أنّ فارق سنتين إضافتين أو ثلاث في نظام التقاعد لا يحدث مشكلا.
وأشار الوزير الأول، إلى أنّ الحكومة تعمل بلغة الحوار ولا يوجد مشكل مع النقابات، لكن لا يمكن التحاور معها جميعها ويستحيل ذلك. مؤكدا أنّه إذا تمت المصادقة على القانون الجديد، سيكون هناك نقاش بين الوزارة والنقابات حول التقاعد باعتبار وجود قطاعات "شاقة".
وأكدّ سلال أنّه لا يمكن اليوم الاعتماد على النظرة القديمة لصندوق التقاعد، باعتبار أنّه في الماضي كان ثلاثة أفراد من العائلة يشتغلون على فرد واحد، لكن اليوم سبعة أفراد يشتغلون على فرد واحد".
وشدد سلال بقوله: "مستحيل أن نواصل على هذه الوتيرة وحتى من الجانب الاجتماعي الدولة تضع أرقاما كبيرة، ولا يمكن إضافة أكثر من هذا الشيء".
كما أوضح أنّه بالرغم وجود إمكانات لكن إذا لم يكن هناك تطور في الاقتصاد الوطني مع اعتماد نظرة جديدة للتنويع مع دخول 2017 يصعب جدا الحفاظ على مناصب الشغل.
فقاقير2016/10/26 على 21:591
وهل أصلا يوجد التقاعد بهذه البلاد يا سلال واحسن مثال رئيس FLN ذو 84 سنة ولا ننسى العجائز الذي تتحكم الزمام الحكم....
أحمد2016/10/26 على 22:002
*** باعتبار أنّه في الماضي كان فردا من العائلة يشتغل على ثلاثة أفراد، لكن اليوم العكس *** هل يقصد سلال بالعكس أنه اليوم ثلاثة أفراد يشتغلون على فرد واحد؟
والدي في التسعينات كان يقبض مليون سنتيم وكانت معيّشة عايلة من 9 أفراد، واليوم 3 ملايين سنتيم لا تعيّش فردين!
عمر2016/10/26 على 22:043
مضحك لما قال الزيادة بسنتين أو ثلاثة لا تفرق! العامل البسيط تفرق معاه، ولكن الاطارات والمدراء التي يتقاضوا أجور كبيرة لا يمانعون العمل ل3 سنوات أخرى!
AMINE - جزائري 2016/10/26 على 22:044
و الوزير الذي يعمل بضعة اشهر و يبقى يتقاضى الراتب كاملا طوال الحياة و سكنات في اروبا و...... !!!! هل هذه تعتبر مهنة شاقة ؟ ام فقط الزوالي هو المتهم الوحيد بإفراغ صندوق التقاعد؟ حسبنا الله هو يتولاكم