ردا عن الإضرابات سلال: لا تراجع عن قانون التقاعد ولامشكل للحكومة مع النقابات

قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، على هامش إشرافه، الأربعاء، على افتتاح صالون الكتاب الدولي، أنّ ملف التقاعد، قضية عادية جدا، وأنّ الحكومة ليس لديها مشكل مع النقابات، لكن لا يمكن النقاش معها جميعها، والحكومة تناقشت مع الأكثر تمثيلا، ويرى سلال أنّ فارق سنتين إضافتين أو ثلاث في نظام التقاعد لا يحدث مشكلا.

وأشار الوزير الأول، إلى أنّ الحكومة تعمل بلغة الحوار ولا يوجد مشكل مع النقابات، لكن لا يمكن التحاور معها جميعها ويستحيل ذلك. مؤكدا أنّه إذا تمت المصادقة على القانون الجديد، سيكون هناك نقاش بين الوزارة والنقابات حول التقاعد باعتبار وجود قطاعات "شاقة".

وأكدّ سلال أنّه لا يمكن اليوم الاعتماد على النظرة القديمة لصندوق التقاعد، باعتبار أنّه في الماضي كان ثلاثة أفراد من العائلة يشتغلون على فرد واحد، لكن اليوم سبعة أفراد يشتغلون على فرد واحد".

وشدد سلال بقوله: "مستحيل أن نواصل على هذه الوتيرة وحتى من الجانب الاجتماعي الدولة تضع أرقاما كبيرة، ولا يمكن إضافة أكثر من هذا الشيء".

كما أوضح أنّه بالرغم وجود إمكانات لكن إذا لم يكن هناك تطور في الاقتصاد الوطني مع اعتماد نظرة جديدة للتنويع مع دخول 2017 يصعب جدا الحفاظ على مناصب الشغل.