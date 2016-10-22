أصيب نحو 70 طالبا بالإقامتين الجامعيتين 1000 و1500 سرير بطريق لحمر ببشار، ليلة الثلاثاء، بتسمم غذائي نقلوا على إثره إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى 240 سرير.
الطلبة أكدوا، بأن الحادث نجم عن اختلاط المياه المستعملة للطهي بالمياه القذرة، في حين قالت مصادر من إدارة الإقامة الجامعية بأنها قامت رفقة لجنة ولائية وأخرى من مصالح المياه بأخذ عينة لتحليلها وهي في انتظار النتائج. الحادثة عجلت بخروج الطلبة للشارع وغلق الطريق الرابط بين عاصمة الولاية وبلدية لحمر، مطالبين بتدخل والي الولاية لحل المشكل وعديد المشاكل التي تعاني منها الإقامات الجامعية، ليتم نقل بعدها ممثلين عن الطلبة لمقر الولاية، أين اجتمعوا بالوالي والمدير الولائي للخدمات الجامعية وهو الاجتماع الذي أفضى لتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على مشاكل الطلبة داخل الإقامات الجامعية.
من جهتنا، اتصلنا بإدارة الإقامة الجامعية 1000 سرير، أين أكد نائب المدير بأن لجنة ولائية رفقة أخرى من مصالح المياه قد قامت بأخذ عينة من مياه الخزان المائي لتحليلها ومعرفة ما إذا كانت هي وراء التسمم الغذائي الذي أصاب الطلبة وحتى بعض العمال، على اعتبار أن مياه الخزان لا تستعمل للشرب، بل فقط للطهي وللغسل، وهو ما يرجح وقوع التسمم جراء وجبة الإفطار التي تناولها الطلبة يوم الاثنين الفارط، لتظهر أعراضه على الطلبة بداية من ليلة أول أمس، كما أن إدارة الفريق قد قامت وبقرار من اللجنة الولائية بتفريغ الخزان المائي وجلب مياه عن طريق شاحنات مؤسسة المياه لولاية بشار وهذا لتفادي تفاقم الإصابات عند الطلبة. من جهتها قالت طبيبة عيادة الإقامة الجامعية انها قد قامت بمعاينة الخزان المائي خلال نهاية السنة الجامعية وأقرت عبر تقرير مفصل بغلق الخزان المائي لوجود مادة الكوليفورم به وهو ما تم فعلا قبل ان يتم معاودة استعماله بالخطأ خلال اليومين الماضيين.
وحسب نائب مدير الإقامة الجامعية فإن هذه الأخيرة لم تشهد يوما مثل هكذا حادث منذ انطلاق العمل بها، وحتى المياه المخصصة للشرب يتم جلبها عبر شاحنات للطلبة في حين تخصص المياه التي يتم جلبها من البئر المتواجد بداخل الإقامة الجامعية للغسل والطهي فقط. وفي انتظار نتائج التحاليل المخبرية تبقى كل الاحتمالات ترجح تلوث مياه البئر بالمياه القذرة ما تسبب في الكارثة.
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تسمم 70 طالبا في إقامتين جامعيتين ببشار بسبب اختلاط مياه الشرب بالقذارة
حيدبي عبد الوهاب
أصيب نحو 70 طالبا بالإقامتين الجامعيتين 1000 و1500 سرير بطريق لحمر ببشار، ليلة الثلاثاء، بتسمم غذائي نقلوا على إثره إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى 240 سرير.
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تسمم 70 طالبا في إقامتين جامعيتين ببشار بسبب اختلاط مياه الشرب بالقذارة
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الطلبة أكدوا، بأن الحادث نجم عن اختلاط المياه المستعملة للطهي بالمياه القذرة، في حين قالت مصادر من إدارة الإقامة الجامعية بأنها قامت رفقة لجنة ولائية وأخرى من مصالح المياه بأخذ عينة لتحليلها وهي في انتظار النتائج. الحادثة عجلت بخروج الطلبة للشارع وغلق الطريق الرابط بين عاصمة الولاية وبلدية لحمر، مطالبين بتدخل والي الولاية لحل المشكل وعديد المشاكل التي تعاني منها الإقامات الجامعية، ليتم نقل بعدها ممثلين عن الطلبة لمقر الولاية، أين اجتمعوا بالوالي والمدير الولائي للخدمات الجامعية وهو الاجتماع الذي أفضى لتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على مشاكل الطلبة داخل الإقامات الجامعية.
من جهتنا، اتصلنا بإدارة الإقامة الجامعية 1000 سرير، أين أكد نائب المدير بأن لجنة ولائية رفقة أخرى من مصالح المياه قد قامت بأخذ عينة من مياه الخزان المائي لتحليلها ومعرفة ما إذا كانت هي وراء التسمم الغذائي الذي أصاب الطلبة وحتى بعض العمال، على اعتبار أن مياه الخزان لا تستعمل للشرب، بل فقط للطهي وللغسل، وهو ما يرجح وقوع التسمم جراء وجبة الإفطار التي تناولها الطلبة يوم الاثنين الفارط، لتظهر أعراضه على الطلبة بداية من ليلة أول أمس، كما أن إدارة الفريق قد قامت وبقرار من اللجنة الولائية بتفريغ الخزان المائي وجلب مياه عن طريق شاحنات مؤسسة المياه لولاية بشار وهذا لتفادي تفاقم الإصابات عند الطلبة. من جهتها قالت طبيبة عيادة الإقامة الجامعية انها قد قامت بمعاينة الخزان المائي خلال نهاية السنة الجامعية وأقرت عبر تقرير مفصل بغلق الخزان المائي لوجود مادة الكوليفورم به وهو ما تم فعلا قبل ان يتم معاودة استعماله بالخطأ خلال اليومين الماضيين.
وحسب نائب مدير الإقامة الجامعية فإن هذه الأخيرة لم تشهد يوما مثل هكذا حادث منذ انطلاق العمل بها، وحتى المياه المخصصة للشرب يتم جلبها عبر شاحنات للطلبة في حين تخصص المياه التي يتم جلبها من البئر المتواجد بداخل الإقامة الجامعية للغسل والطهي فقط. وفي انتظار نتائج التحاليل المخبرية تبقى كل الاحتمالات ترجح تلوث مياه البئر بالمياه القذرة ما تسبب في الكارثة.