أعلن رئيس بلدية دنماركية إغلاق مركز لجوء وسط البلاد مخصص للذكور تحت سن 18 عاما، بسبب الاشتباه بأن اثنتين من الموظفات "ارتكبتا اعتداءات جنسية ضد بعض الفتيان".
وقال رئيس البلدية بيراني نيلسن إنه حتى لو ارتكبت هذه العلاقات الجنسية خارج المركز الواقع في منطقة توليبويلي على جزيرة لانغلاند وأثناء وقت فراغ الموظفتين فإنها "تعد جريمة".
وأضاف نيلسن أنه تم إبلاغ الشرطة بالواقعة، مشيرا إلى إبعاد الموظفتين.
من جانبها، قالت وزيرة الهجرة الدنماركية انغر ستويبرغ إنها "حالة فريدة من نوعها"، مشددة على عدم وجود وقائع مماثلة في أي مكان آخر.
وأكدت ستويبرغ أن قرار إغلاق المركز الذي يستضيف نحو 40 شخصا صدر الثلاثاء وسيدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق هذا الأسبوع.
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إغلاق مركز لجوء مشبوه في الدنمارك على خلفية اعتداءات جنسية
وكالات
أعلن رئيس بلدية دنماركية إغلاق مركز لجوء وسط البلاد مخصص للذكور تحت سن 18 عاما، بسبب الاشتباه بأن اثنتين من الموظفات "ارتكبتا اعتداءات جنسية ضد بعض الفتيان".
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وقال رئيس البلدية بيراني نيلسن إنه حتى لو ارتكبت هذه العلاقات الجنسية خارج المركز الواقع في منطقة توليبويلي على جزيرة لانغلاند وأثناء وقت فراغ الموظفتين فإنها "تعد جريمة".
وأضاف نيلسن أنه تم إبلاغ الشرطة بالواقعة، مشيرا إلى إبعاد الموظفتين.
من جانبها، قالت وزيرة الهجرة الدنماركية انغر ستويبرغ إنها "حالة فريدة من نوعها"، مشددة على عدم وجود وقائع مماثلة في أي مكان آخر.
وأكدت ستويبرغ أن قرار إغلاق المركز الذي يستضيف نحو 40 شخصا صدر الثلاثاء وسيدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق هذا الأسبوع.