هزات ارتدادية بعد زلزال أحدث أضراراً جسيمة في إيطاليا

أ ف ب - الشروق أونلاين

سُّجل عدد من الهزات الأرضية القوية، ليل الأربعاء-الخميس، في وسط إيطاليا بعد زلزالين بلغت شدتهما 5.5 و6.1 درجات وأديا إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة وأضرار مادية جسيمة، كما ذكرت فرق الإغاثة.

وقامت فرق الدفاع المدني ليلاً وتحت الأمطار بالاهتمام بمئات الأشخاص الذين طردوا من بيوتهم بسبب الزلزال وإن كان كثيرون منهم فضلوا البقاء في سياراتهم وسط شعور بالهلع من الهزات الارتدادية التي بلغت شدتها في بعض الأحيان 4.6 درجات.

وقال الدفاع المدني في بيان، إن "الأضرار جسيمة لكن حتى الآن لم تجر أي عملية بحث أو إنقاذ في أماكن الانهيارات".

ومع توقف الأمطار صباحاً، ينتظر المسعفون شروق الشمس ليبدأوا تقييم أوضاع المساكن والمباني التاريخية العديدة في هذه القرى التي يشكل معظمها وجهات سياحية.

وفي إجراء وقائي، أغلقت مدارس المنطقة، الخميس. وتم إجلاء نحو خمسين مريضاً من عدد من المستشفيات ومن مساكن جامعية ودار لرعاية المسنين. ونقل السجناء في كاميرينو الذين أصيب عدد منهم بجروح طفيفة إلى سجن ريبيبيا الكبير في روما.

وأغلق الوسط التاريخي لفيسو القريب من مركز الهزة، بحواجز بينما تنصح قوات الأمن الصحافيين بعدم الاقتراب من المباني التي تهدمت أجزاء كثيرة منها.