سُّجل عدد من الهزات الأرضية القوية، ليل الأربعاء-الخميس، في وسط إيطاليا بعد زلزالين بلغت شدتهما 5.5 و6.1 درجات وأديا إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة وأضرار مادية جسيمة، كما ذكرت فرق الإغاثة.
وقامت فرق الدفاع المدني ليلاً وتحت الأمطار بالاهتمام بمئات الأشخاص الذين طردوا من بيوتهم بسبب الزلزال وإن كان كثيرون منهم فضلوا البقاء في سياراتهم وسط شعور بالهلع من الهزات الارتدادية التي بلغت شدتها في بعض الأحيان 4.6 درجات.
وقال الدفاع المدني في بيان، إن "الأضرار جسيمة لكن حتى الآن لم تجر أي عملية بحث أو إنقاذ في أماكن الانهيارات".
ومع توقف الأمطار صباحاً، ينتظر المسعفون شروق الشمس ليبدأوا تقييم أوضاع المساكن والمباني التاريخية العديدة في هذه القرى التي يشكل معظمها وجهات سياحية.
وفي إجراء وقائي، أغلقت مدارس المنطقة، الخميس. وتم إجلاء نحو خمسين مريضاً من عدد من المستشفيات ومن مساكن جامعية ودار لرعاية المسنين. ونقل السجناء في كاميرينو الذين أصيب عدد منهم بجروح طفيفة إلى سجن ريبيبيا الكبير في روما.
وأغلق الوسط التاريخي لفيسو القريب من مركز الهزة، بحواجز بينما تنصح قوات الأمن الصحافيين بعدم الاقتراب من المباني التي تهدمت أجزاء كثيرة منها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1إيران طورت طائرة انتحارية من دون طيار
2هل يمكن أن يمثل الملك السعودي أمام القضاء الأمريكي؟
3هذه أبرز انتهاكات الحشد الشعبي في المناطق السُّنية في العراق
4تركيا تتعهد بمواصلة هجماتها في سوريا
5ترامب: سياسة كلينتون بشأن سوريا ستسبب حرباً عالمية ثالثة
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
في القرارة
عبد الرزاق قسوم
لغتنا الجميلة... ولغاتهم الهجينة
جمال لعلامي
الوظيفة... محتال!
رشيد ولدبوسيافة
محمد جلّود ومأساة المدرسة!
أبو بكر خالد سعد الله
كَعْبتُنا باريس... عدا في مجال العلم!!
حبيب راشدين
جبهة التحرير باقية وتتبدل
صالح عوض
محكمة عنصرية
جمال لعلامي
طمّاعون رحّل بالشكارة!
حسين لقرع
خطة لتفجير الجزائر؟!
سليم قلالة
سياسة الوجوه الطَلْقة خير
الفيديو
وزيرالصحة: تصدير 284 دواء والهدف تغطية 70 بالمائة من السوق الوطنية
المنتخب الوطني ليس بحاجة لمدرب
خلية الشاي.. مبادرة تعكس تكافل المجتمع الصحراوي
عراك في البرلمان الفنزويلي!
لاعبة تنس روسية تقص شعرها أثناء المباراة لتحقق المفاجأة!
بالفيديو.. عبد المجيد بايت.. دركي استشهد لدى محاولته إنقاذ روح من الموت
سفينة نرويجية تنقذ آلاف المهاجرين في البحر المتوسط
الشروق ترافق القوّات العراقية وترصد عمليات في الموصل ضد تنظيم"داعش"
صيني يشن هجوما عنيفا على سيدة في مصعد!
غبار المعارك يعلو سماء حلب من جديد
هزات ارتدادية بعد زلزال أحدث أضراراً جسيمة في إيطاليا
أ ف ب - الشروق أونلاين
سُّجل عدد من الهزات الأرضية القوية، ليل الأربعاء-الخميس، في وسط إيطاليا بعد زلزالين بلغت شدتهما 5.5 و6.1 درجات وأديا إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة وأضرار مادية جسيمة، كما ذكرت فرق الإغاثة.
تغطيات ذات صلة
هزات ارتدادية بعد زلزال أحدث أضراراً جسيمة في إيطاليا
الصين تجري أول تدريبات مع السعودية على مكافحة الإرهاب
إغلاق مركز لجوء مشبوه في الدنمارك على خلفية اعتداءات جنسية
هل يمكن أن يمثل الملك السعودي أمام القضاء الأمريكي؟
تركيا تتعهد بمواصلة هجماتها في سوريا
وقامت فرق الدفاع المدني ليلاً وتحت الأمطار بالاهتمام بمئات الأشخاص الذين طردوا من بيوتهم بسبب الزلزال وإن كان كثيرون منهم فضلوا البقاء في سياراتهم وسط شعور بالهلع من الهزات الارتدادية التي بلغت شدتها في بعض الأحيان 4.6 درجات.
وقال الدفاع المدني في بيان، إن "الأضرار جسيمة لكن حتى الآن لم تجر أي عملية بحث أو إنقاذ في أماكن الانهيارات".
ومع توقف الأمطار صباحاً، ينتظر المسعفون شروق الشمس ليبدأوا تقييم أوضاع المساكن والمباني التاريخية العديدة في هذه القرى التي يشكل معظمها وجهات سياحية.
وفي إجراء وقائي، أغلقت مدارس المنطقة، الخميس. وتم إجلاء نحو خمسين مريضاً من عدد من المستشفيات ومن مساكن جامعية ودار لرعاية المسنين. ونقل السجناء في كاميرينو الذين أصيب عدد منهم بجروح طفيفة إلى سجن ريبيبيا الكبير في روما.
وأغلق الوسط التاريخي لفيسو القريب من مركز الهزة، بحواجز بينما تنصح قوات الأمن الصحافيين بعدم الاقتراب من المباني التي تهدمت أجزاء كثيرة منها.