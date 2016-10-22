مقتل قائد قطري في تنظيم القاعدة في غارة أمريكية في أفغانستان

قال مسؤولون في الجيش الأمريكي، مساء الأربعاء، أن طائرة أمريكية بدون طيار استهدفت قائداً رفيع المستوى في تنظيم القاعدة شمال شرق أفغانستان.

ويعتقد بأن فاروق القحطاني، قائد التنظيم في المنطقة، قُتل يوم الأحد الماضي، حسب ما قال المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم.

وقالت شبكة إن بي سي الإخبارية الأمريكية، إن نائباً للقحطاني استهدف أيضاً في غارة أخرى.

ولم تتأكد علناً أخبار توجيه الضربتين في إقليم كونر، ولا تزال عملية تقييم نتائجهما جارية.

والقحطاني سعودي المولد ويحمل الجنسية القطرية. وأدرج في شهر فيفري الماضي، بالقائمة الأمريكية التي تضم أخطر الإرهابيين المطلوبين.

ويتهم القحطاني بالضلوع في مخططات تستهدف أوروبا والولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم الحكومة الأفغانية، إن 15 من المقاتلين المتمردين قتلوا في عملية الأحد العسكرية، بينهم عربيان وعدد من مقاتلي طالبان باكستان.