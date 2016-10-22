يفتح أبوابه من العاشرة صباحا إلى السّابعة والنصف مساء توافد معتبر للجمهور على صالون الجزائر الدولي للكتاب

افتتح صالون الجزائر الدولي الـ21 للكتاب، صباح الخميس، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، بتوافد معتبر للجمهور حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وبدأ الزوار وأغلبهم من الشباب يتوافدون منذ الساعة الأولى للافتتاح إلى الجناح المركزي وهو الفضاء الأكثر جذبا بقصر المعارض وخصوصا على أجنحة الناشرين المتخصّصين في الكتب العلمية والقواميس والكتب شبه المدرسية.

ولقي جناح مصر ضيفة شرف لهذه الطّبعة اهتماما ملحوظا من قبل الزوار الّذين تجمّعوا على بعض دور النّشر المصرية المعروفة والمختصة في الكتب المدرسية وشبه المدرسية.

كما عرفت أيضا بعض دور النشر الجزائرية والفرنسية اهتماما من قبل الزوار. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أشرف مساء الأربعاء على الافتتاح الرسمي للصالون بحضور عدد من الوزراء.

ومن المنتظر أن يعرف هذا الصالون الّذي يفتح أبوابه كل يوم من العاشرة صباحا وإلى غاية السّابعة والنصف مساء توافدا كبيرا للجمهور يوم غد الجمعة الذي يمثل أول عطلة نهاية أسبوع.

ويشارك في الطبعة الـ 21 الّتي تتواصل فعالياتها إلى غاية 5 نوفمبر المقبل أكثر من 290 ناشرا جزائريا و671 عارضا أجنبيا من زهاء خمسين بلدا حيث سيكون الأدب محلّ احتفاء بتكريس عدد كبير من اللّقاءات والندوات الأدبية وبحضور العديد من الأدباء الشباب الجزائري.

وكانت الطّبعة الـ 20 لصالون الجزائر الدولي للكتاب الّذي يعتبر أهمّ تظاهرة ثقافية مخصّصة للكتاب في الجزائر قد استقبلت أكثر من 1.5 مليون زائر حسب محافظة الصالون.