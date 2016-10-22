جنرال أمريكي: مقتل 800 إلى 900 من "داعش" في الموصل

نقلت وكالة فرانس برس عن جنرال أمريكي قوله، الخميس، إن 800 إلى 900 من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قتلوا منذ أن بدأت القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي عملية استعادة الموصل في 17 أكتوبر.

وقال الجنرال جوزيف فوتيل رئيس القيادة الأمريكية الوسطى في مقابلة مع فرانس برس من موقع غير محدد: "فقط في العمليات التي جرت خلال فترة الأسبوع ونصف الأسبوع الماضية لاستعادة الموصل نقدر أنهم قتلوا على الأرجح 800 إلى 900 مقاتل من تنظيم داعش".

وتتقدم القوات العراقية وقوات البشمركة باتجاه الموصل من عدة محاور وحققت تقدماً سريعاً نسبياً في المعركة التي بدأت قبل عشرة أيام وتركزت في بلدات وقرى حول الموصل. ويتوقع أن تشتد مقاومة التنظيم المتطرف مع اختراق القوات العراقية لدفاعاته ودخولها إلى ثاني مدن العراق.

وتفيد التوقعات الأمريكية السابقة، بأن 3500 إلى 5000 مقاتل متطرف ينتشرون في الموصل وإن ألفين ينتشرون في المنطقة المحيطة بها.

وقال فوتيل، إنه من الصعب معرفة الأعداد الدقيقة مع تحرك الجهاديين حول المدينة واندساسهم بين المدنيين.

وفقد تنظيم "داعش" قدرته على التحرك في قوافل كبيرة ما يعني أنه سيكون من الصعب عليه تعويض المقاتلين في حال مقتل أعداد كبيرة منهم.

ولكن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن قال إن الجهاديين لا يزال بإمكانهم التحرك في مجموعات صغيرة.

وقال التحالف في وقت سابق، إنه لا يعتمد على تعداد القتلى لتقييم مدى فعالية المعركة الهادفة لإنزال الهزيمة بالتنظيم الجهادي في العراق وسوريا.

ورغم ذلك، يتم إصدار حصيلة للقتلى بين الحين والآخر.