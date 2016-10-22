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مقتل خمسة من تنظيم القاعدة في غارة أمريكية في اليمن
قتل خمسة عناصر من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (قاعدة الجهاد في جزيرة العرب) في غارة جوية أمريكية الأسبوع الماضي في اليمن، حسب ما أفاد مسؤولون عسكريون، مساء الأربعاء.
وشنت الغارة في 21 أكتوبر في محافظة مأرب شرق صنعاء، وفق بيان صادر عن قيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم القيادة الميجور جوش جاك، إن قاعدة الجهاد في جزيرة العرب "ما زال يشكل تهديداً خطيراً في المنطقة وللولايات المتحدة".
وأضاف أن لتواجد التنظيم "تأثير سلبي على استقرار اليمن، ونحن نعمل لمنعه من إيجاد أرضية لهجمات مستقبلية".
ولم يتم الكشف عن أسماء الجهاديين القتلى.
وتعتبر الولايات المتحدة هذا الفرع اليمني لتنظيم القاعدة أخطر فروع التنظيم الجهادي على الإطلاق.
ومنذ العام 2009 تستهدف واشنطن باستمرار تنظيم القاعدة في اليمن بغارات جوية غالبيتها بطائرات بدون طيار.
واستفاد التنظيم من الفوضى القائمة في اليمن لتوسيع نفوذه في جنوب وجنوب شرق البلاد.
AZIZ - ALGER2016/10/27 على 13:221
تساؤلات تتطلب التعجيل في الاجابة عنها .لا يختلف اثنان في ان كل من نسميهم اليوم بالارهابيين هم خيرة شباب الامة فهم متحمسون على الاقل للدفاع عن الاسلام .صحيح هم على ضلال وفهمهم للعقيدة خاطئ لكن من المتسبب في ضلالهم السنا نحن بكل مؤسساتنا ؟لقد استغلهم الغرب وامريكا بالذات لخدمة مشاريعهم فلماذا نتحالف ضدهم؟الم يكن من المفروض ان نقوّم فكرهم ام نحن على ضلال اكثر منهم ؟ماذا يعني ان تستهدف طائرات امريكية ابناءنا في كل مرة وعلى ارضنا .هل اصبح العربي كالحيوان المفترس وصيده امرا مشروعا ؟هل نحن عاجزون عن مح