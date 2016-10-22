مقتل خمسة من تنظيم القاعدة في غارة أمريكية في اليمن

أ ف ب - الشروق أونلاين

قتل خمسة عناصر من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (قاعدة الجهاد في جزيرة العرب) في غارة جوية أمريكية الأسبوع الماضي في اليمن، حسب ما أفاد مسؤولون عسكريون، مساء الأربعاء.

وشنت الغارة في 21 أكتوبر في محافظة مأرب شرق صنعاء، وفق بيان صادر عن قيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم القيادة الميجور جوش جاك، إن قاعدة الجهاد في جزيرة العرب "ما زال يشكل تهديداً خطيراً في المنطقة وللولايات المتحدة".

وأضاف أن لتواجد التنظيم "تأثير سلبي على استقرار اليمن، ونحن نعمل لمنعه من إيجاد أرضية لهجمات مستقبلية".

ولم يتم الكشف عن أسماء الجهاديين القتلى.

وتعتبر الولايات المتحدة هذا الفرع اليمني لتنظيم القاعدة أخطر فروع التنظيم الجهادي على الإطلاق.

ومنذ العام 2009 تستهدف واشنطن باستمرار تنظيم القاعدة في اليمن بغارات جوية غالبيتها بطائرات بدون طيار.

واستفاد التنظيم من الفوضى القائمة في اليمن لتوسيع نفوذه في جنوب وجنوب شرق البلاد.