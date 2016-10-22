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ترسيم فرق دائمة بالجنوب والهضاب العليا في 2017
قنوات التلفزيون الجزائري بتقنية HD قريبا
- مفاوضات شاقة لشراء حقوق بث بعض مباريات "الكان"
أكد المدير العام للتلفزيون الجزائري توفيق خلادي، الخميس، استكمال مشروع رقمنة التلفزيون قريبا، حيث تم الشروع في البث الرقمي بالتنسيق مع مركز البث الإذاعي والتلفزي.
وقال خلادي لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، سعي إدارة التلفزيون الجزائري، للوصول إلى بث عالي الجودة بتقنية HD عبر القنوات التلفزيونية الخمسة.
وبخصوص ملف حقوق بث مباريات كأس إفريقيا، أكد المدير العام للتلفزيون الجزائري، أن المفاوضات مع مالكي الحقوق لا تزال جارية للتمكن من بث أهم هذه المباريات عبر القناة الجزائرية الأرضية.
وأوضح بقوله "سنعمل على بذل كل ما بوسعنا لتجاوز احتكار بعض القنوات لبث هذه المباريات خاصة ما تعلق بكأس افريقيا، حيث لازلنا نتفاوض مع المجمعات الكبرى التي قامت بشراء كل حقوق بث هذه المنافسات لاقتناء كل الحقوق للتمكن على الأقل من بث المباريات الهامة لكأس افريقيا عبر قناتنا الأرضية".
وأشار إلى أن هذا الأمر ليس سهلا ويتطلب علاقات تجارية شريطة أن تكون الأسعار معقولة لأن بث هذه المباريات عبر الساتل يتطلب دفع مبالغ خيالية، على حد تعبيره.
ودعا خلادي، بمناسبة الذكرى الـ54 لبسط السيادة على مؤسستي الإذاعة والتلفزيون، الأسرة الإعلامية إلى ضرورة تقديم عمل نزيه وصادق في اطار مبدأ تطبيق الخدمة العمومية والابتعاد عن كل ما يمس بأخلاقيات المهنة، مبرزا أنه تم وضع استراتيجية ترتكز على بث برامج جزائرية تعكس صورة المواطن الجزائري بمختلف فئاته في كل المجالات عبر القنوات التلفزيونية الخمس .
ولبلوغ هذا المسعى الذي يتطلب إمكانيات مادية وبشرية - يضيف المتحدث ذاته- أدرجنا برامج للرفع من الطاقات الإبداعية والمهنية لكل عمال التلفزيون إلى جانب التركيز على المحتويات الثقافية التي ستساهم في الدفاع عن الهوية الوطنية مبرزا سعيهم للوصول إلى إنتاج برامج جزائرية مائة بالمائة .
وأعلن توفيق خلادي عن ترسيم فرق تلفزيونية دائمة ابتداء من بداية 2017 تتمثل في مكاتب على مستوى اليزي وتمنراست وأدرار وتندوف كأول خطوة إضافة إلى أنه سيتم في المرحلة الثانية فتح مكاتب دائمة خلال السداسي الأول لسنة 2017 في بعض المدن من الهضاب العليا لتمكين المواطن الجزائري من مشاهدة صورته في كل برامج التلفزيون.
وعن برنامج التلفزيون الجزائري للاحتفال بذكرى أول نوفمبر، كشف المتحدث عن تسطير برنامج ثري يتمثل في برمجة الأفلام الثورية والأشرطة القصيرة وبلاطوهات خاصة بالثورة تستمر طيلة شهر نوفمبر.
وأكد خلادي في معرض حديثه عن خصوصية عمل التلفزيون الجزائري، الذي هو قناة عامة على حرص مؤسسته على أن تكون البرامج خاصة الحوارات سواء كانت اقتصادية أوثقافية أوسياسية أو ورياضية نزيهة وبناءة بحيث ترافق كل جهود الدولة الجزائرية في مشاريع التنمية في كل الميادين.
AZIZ - ALGER2016/10/27 على 13:331
الاعلام الجزائري ليس بحاجة الى تقنيات بقدر ماهو بحاجة لرجال ولطاقات قادرة على التحدي والتصدي للاعلام العربي الخائن العميل .الجزائر بحاجة لاعلاميين قادرين على صناعة الخبر الذي يخدم الجزائر والترويج له .الاعلام الجزائري ظل ومازال ينتهج نهج الاعلام العربي العميل الهادف الى توسيع الهوة بين السلطة والشعب وادخال الامة الى متاهات تنتهي بعواقب غير محمودة .نحن بحاجة لاعلام بناء لا اعلام مرتزق كما هو حال جل القنوات الفضائية الجزائرية التي تحولت الى ملحقات للجزيرة اللعينة
Ahmed Dermann - Germany2016/10/27 على 13:362
هكذا نشوفوا وجوهكم مليح .....ومن انتم ؟
hmz - Algeria2016/10/27 على 14:003
التلفزيون الدزيري وليس الجزائري