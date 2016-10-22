أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن اختيار أماكن إقامة مشاريع المناطق الصناعية الـ 49 المسطر على مستوى 39 ولاية، جاء وفق معايير "موضوعية" على رأسها البنى التحتية القاعدية التي تتوفر عليها الولايات المعنية والحاجات التنموية المعبّر عنها.
وفي رده على سؤال لعضو بمجلس الأمة تساؤل حول سبب عدم إدراج ولاية الأغواط ضمن الولايات التي استفادت من إقامة مناطق صناعية بها، قرأته نيابة عنه، الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الدالية غنية، أوضح سلال، أن من أهم هذه المعايير "الحاجات التنموية المعبّر عنها والبنى التحتية القاعدية المتوفرة وعنصر الربح".
وأضاف "أن نسبة إنجاز هذه المشاريع التي تتربع على مساحة كلية تقدر بـ 11.622 هكتار، معتبرة"، حيث "تم الانتهاء من الدراسات المتعلقة بتأثيرها على البيئة والدراسات الجيو-تقنية بالإضافة إلى إعداد الصفقات الخاصة بالاستشارة الفنية".
وأفاد سلال بوجود مشاريع لإنجاز مناطق صناعية إضافية ستستفيد منها ولايات أخرى، ومن بينها الأغواط التي "تتوفر على قدرات صناعية هامة".
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سلال: مواقع المناطق الصناعية اختيرت وفق معايير موضوعية
الشروق أون لاين
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن اختيار أماكن إقامة مشاريع المناطق الصناعية الـ 49 المسطر على مستوى 39 ولاية، جاء وفق معايير "موضوعية" على رأسها البنى التحتية القاعدية التي تتوفر عليها الولايات المعنية والحاجات التنموية المعبّر عنها.
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وفي رده على سؤال لعضو بمجلس الأمة تساؤل حول سبب عدم إدراج ولاية الأغواط ضمن الولايات التي استفادت من إقامة مناطق صناعية بها، قرأته نيابة عنه، الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الدالية غنية، أوضح سلال، أن من أهم هذه المعايير "الحاجات التنموية المعبّر عنها والبنى التحتية القاعدية المتوفرة وعنصر الربح".
وأضاف "أن نسبة إنجاز هذه المشاريع التي تتربع على مساحة كلية تقدر بـ 11.622 هكتار، معتبرة"، حيث "تم الانتهاء من الدراسات المتعلقة بتأثيرها على البيئة والدراسات الجيو-تقنية بالإضافة إلى إعداد الصفقات الخاصة بالاستشارة الفنية".
وأفاد سلال بوجود مشاريع لإنجاز مناطق صناعية إضافية ستستفيد منها ولايات أخرى، ومن بينها الأغواط التي "تتوفر على قدرات صناعية هامة".