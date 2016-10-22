"جيزي" ومجمع"ان-تويشن" يشرفان على النهائيات الوطنية 12 مؤسسة ناشئة تتنافس للظفر بتأشيرة "سيد ستارز " العالمية بسويسرا

ينظم متعامل الهاتف النقال" جيزي" ومجمع "ان-تويشن" الدولي المسابقة العالمية "سيد ستارز وورلد" التي ستجمع مختلف المؤسسات الناشئة المختصة في التكنولوجيا يوم السبت 29 أكتوبر بفندق السوفيتيل بالجزائر العاصمة.

وأكد "جيزي" الخميس في بيان تحصل موقع "الشروق أونلاين" على نسخة منه، أن المسابقة ستظم 12 مؤسسة ناشئة مترشحة للمنافسة من أجل الفوز بلقب أفضل مؤسسة ناشئة في الجزائر والمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الذي سيعقد شهر أفريل 2017 بلوزان السويسرية ضمن قائمة تظم أشهر المؤسسات في مختلف الدول العربية والأجنبية.

وسيتحصل الفائز في المرحلة النهائية على مبلغ مليون دولار أمريكي، فضلا على جوائز قيّمة مهداة من طرف ممولي التظاهرة.

كما ستحضى المؤسسة الناشئة الفائزة في المنافسة الوطنية بحضور القمة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستنظم في البحرين شهر ديسمبر المقبل والتي ستخصص لورشات التواصل والتدريب.