وقع المدير العام لشركة استغلال التراموي الجزائر "سيترام"، الخميس، اتفاقية جماعية مع ممثلي العمال تحدد حقوق وواجبات العامل.
جاء في بيان الشركة، أنّه تم التوقيع اليوم على الإتفاقية الجماعية التي تجمع بين إدارة "سيترام" وممثلي العمال والتي تتضمن 107 مادة تحدد القانون الأساسي للعامل وحقوقه وواجباته اتجاه المؤسسة وسلم الأجور فضلا على مساره المهني.
وذكرت الشركة أن الاتفاقية الجماعية التي ستدخل حيز التطبيق بمجرد التوقيع مباشرة عليها تتوج "المسار الذي ألتزمت به مؤسسة سيترام منذ سنوات من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال" ومنحهم "الإطار اللائق دوما لممارسة مهنية في ظروف مستقرة ومؤمنة إلى جانب تحقيق مسار مهني ثري سواء تعلق الأمر بالعامل أو المؤسسة".
وأعربت الإدارة العامة للشركة عن "ارتياحها" لنتائج التوقيع على الاتفاقية الجماعية التي تعكس - حسبها - "تقاليدها في الحوار والتناغم الداخلي وهو من صميم عمل المؤسسة".
وكان عمال سيترام قد شنوا اضربا مفتوحا مفتوحا قبل أسبوعين على مستوى الخط الرابط بين محطتي درقانة وسط والعناصر للمطالبة بجملة من المطالب على رأسها تحديد سلم الأجور.
وقد طمأن المدير العام للشركة (سيترام) إريك بولد، آنذاك، العمال أنه سيتم قريبا الإفراج عن اتفاقية جماعية تضم جملة من هذه المطالب.
وقال إن السلم الأجور سيسمح برفع أجور كل عمال الشركة (800 عامل بولاية الجزائر) بنسبة قدرها 10 بالمائة و16 بالمائة بالنسبة للسائقين بشرط أن ترفع ساعات عملهم إلى 5 ساعات و 45 دقيقة (يعملون حاليا أقل من 5 ساعات)".
وفي نفس السياق، ذكرت الشركة في بيانها مؤخرا أنه في السداسي الأول من 2016 استفاد 32 بالمائة من العمال من التكوين وأنها منذ السنوات الثلاث الأخيرة فضلت الترقية الداخلية على التوظيف.
وأشارت المديرية إلى أن العمال "يتمتعون بمزايا اجتماعية واسعة" مثل قروض لشراء سكنات عدل بنسبة 63 بالمائة، وكذا منحة الأعياد الدينية التي تمس جميع الموظفين بنسبة 100 بالمائة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1غرامات تصل 50 بالمئة من قيمة العقار على المباني "الفوضوية"!
250 مليونا قرض لشراء مسكن أو البناء.. و25 مليونا لمتقاعدي التربية
3سلال: لا تراجع عن قانون التقاعد ولامشكل للحكومة مع النقابات
4سكنات "عدل" والترقوي للأساتذة الجامعيين قريبا
5متخوفون من إضراب مفتوح قد يذبذب قطاع التربية
Français English
الرأي
عمار يزلي
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن!
محمد سليم قلالة
المواطن.. عمقُنا الاستراتيجي الحقيقي
محمد الهادي الحسني
في القرارة
عبد الرزاق قسوم
لغتنا الجميلة... ولغاتهم الهجينة
جمال لعلامي
الوظيفة... محتال!
رشيد ولدبوسيافة
محمد جلّود ومأساة المدرسة!
أبو بكر خالد سعد الله
كَعْبتُنا باريس... عدا في مجال العلم!!
حبيب راشدين
جبهة التحرير باقية وتتبدل
صالح عوض
محكمة عنصرية
جمال لعلامي
طمّاعون رحّل بالشكارة!
الفيديو
تغير لون وطعم ماء الحنفيات..سيال تطمئن..والمواطن يتجنب
مقتل عشرات التلاميذ في إدلب جراء غارة جوية استهدفت مدرستهم
وزيرالصحة: تصدير 284 دواء والهدف تغطية 70 بالمائة من السوق الوطنية
المنتخب الوطني ليس بحاجة لمدرب
خلية الشاي.. مبادرة تعكس تكافل المجتمع الصحراوي
عراك في البرلمان الفنزويلي!
لاعبة تنس روسية تقص شعرها أثناء المباراة لتحقق المفاجأة!
بالفيديو.. عبد المجيد بايت.. دركي استشهد لدى محاولته إنقاذ روح من الموت
سفينة نرويجية تنقذ آلاف المهاجرين في البحر المتوسط
الشروق ترافق القوّات العراقية وترصد عمليات في الموصل ضد تنظيم"داعش"
ستدخل حيز التطبيق بمجرد التوقيع عليها
"سيترام" توقع اتفاقية جماعية مع عمال الترامواي
الشروق أون لاين
وقع المدير العام لشركة استغلال التراموي الجزائر "سيترام"، الخميس، اتفاقية جماعية مع ممثلي العمال تحدد حقوق وواجبات العامل.
تغطيات ذات صلة
إرجاء النظر في فضيحة تسريبات مواضيع البكالوريا إلى 10 نوفمبر
"سيترام" توقع اتفاقية جماعية مع عمال الترامواي
سلال: مواقع المناطق الصناعية اختيرت وفق معايير موضوعية
الجزائر أكبر الدول استيرادا للأسلحة من ألمانيا
غرامات تصل 50 بالمئة من قيمة العقار على المباني "الفوضوية"!
جاء في بيان الشركة، أنّه تم التوقيع اليوم على الإتفاقية الجماعية التي تجمع بين إدارة "سيترام" وممثلي العمال والتي تتضمن 107 مادة تحدد القانون الأساسي للعامل وحقوقه وواجباته اتجاه المؤسسة وسلم الأجور فضلا على مساره المهني.
وذكرت الشركة أن الاتفاقية الجماعية التي ستدخل حيز التطبيق بمجرد التوقيع مباشرة عليها تتوج "المسار الذي ألتزمت به مؤسسة سيترام منذ سنوات من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال" ومنحهم "الإطار اللائق دوما لممارسة مهنية في ظروف مستقرة ومؤمنة إلى جانب تحقيق مسار مهني ثري سواء تعلق الأمر بالعامل أو المؤسسة".
وأعربت الإدارة العامة للشركة عن "ارتياحها" لنتائج التوقيع على الاتفاقية الجماعية التي تعكس - حسبها - "تقاليدها في الحوار والتناغم الداخلي وهو من صميم عمل المؤسسة".
وكان عمال سيترام قد شنوا اضربا مفتوحا مفتوحا قبل أسبوعين على مستوى الخط الرابط بين محطتي درقانة وسط والعناصر للمطالبة بجملة من المطالب على رأسها تحديد سلم الأجور.
وقد طمأن المدير العام للشركة (سيترام) إريك بولد، آنذاك، العمال أنه سيتم قريبا الإفراج عن اتفاقية جماعية تضم جملة من هذه المطالب.
وقال إن السلم الأجور سيسمح برفع أجور كل عمال الشركة (800 عامل بولاية الجزائر) بنسبة قدرها 10 بالمائة و16 بالمائة بالنسبة للسائقين بشرط أن ترفع ساعات عملهم إلى 5 ساعات و 45 دقيقة (يعملون حاليا أقل من 5 ساعات)".
وفي نفس السياق، ذكرت الشركة في بيانها مؤخرا أنه في السداسي الأول من 2016 استفاد 32 بالمائة من العمال من التكوين وأنها منذ السنوات الثلاث الأخيرة فضلت الترقية الداخلية على التوظيف.
وأشارت المديرية إلى أن العمال "يتمتعون بمزايا اجتماعية واسعة" مثل قروض لشراء سكنات عدل بنسبة 63 بالمائة، وكذا منحة الأعياد الدينية التي تمس جميع الموظفين بنسبة 100 بالمائة.