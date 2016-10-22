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ترودو: بمجرد وصول اللاجئين مطارات كندا يصبحوا مواطنين
رحب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو باللاجئين السوريين بحرارة، معتبراً أن "بمجرد هبوطهم من الطائرات إلى أرض مطارات كندا أصبحوا كنديين".
ونشرت صفحة "كندا باللغة العربية" على موقع فيسبوك شريطاً لكلمة متلفزة لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو موجهة بالأساس إلى "المؤتمر الإسلامي" في كندا، ولكنه تطرق أيضاً إلى أحداث عنصرية حصلت أخيراً في كندا ضد المسلمين.
وحسب ما نقلت مونت كارلو الدولية، الخميس، ابتدأ جاستن ترودو حديثه بعبارة "السلام عليكم باللغة العربية"، وقال في خطابه "أنا ممتن لمشاركة بضع كلمات معكم اليوم، وفخور جداً بدعم منظمة المؤتمر الإسلامي في كندا".
واعتبر رئيس الوزراء الكندي، أن المنظمة منذ تأسيسها في عام 2001 ساهمت في خلق "مجتمع ديناميكي وفخور بنفسه"، وأنها ساهمت بجعل كندا "مكان جيد للعيش".
واعتبر ترودو في الخطاب المنشور عبر فيسبوك، أن مؤتمر المنظمة "الفرصة لتبادل الأفكار" في المجتمع الكندي، و"فرصة للاحتفاء بقيم العدالة والمساواة المشتركة".
وأضاف باللغة الفرنسية وهي لغة رسمية بالإضافة إلى الإنكليزية في كندا: "الكنديون والكنديات محظوظون بالعيش بأكثر البلاد تنوعاً في العالم ونحن فخورون بهذا التنوع".
وقال أيضاً: "في كندا نحن نفتح قلوبنا ونستقبل الناس من كل دول العالم"، ثم أضاف بالإنكليزية، "كرئيس وزرائكم لقد لاحظت بأسف كبير عدداً من الأفعال المقلقة استهدفت الكنديين المسلمين، هذه الأفعال الأخيرة المرفوضة لا مكان لها في بلدنا، وهي بالمطلق تذهب باتجاه معاكس لقيم كندا".
وأضاف "لا مكان في كندا للعنصرية في بلدنا"، واستطرد باللغة الفرنسية "لهذا نتحرك بسرعة لاستقبال اللاجئين السوريين الذين يعانون من ظروف صعبة"، و"السوريون بمجرد هبوطهم من الطائرات يمشون في مطاراتنا ككنديون جدد"، وأضاف "في السنوات القادمة سيفخر الكنديون بمساهمة اللاجئين السوريين".
KADER - SIG2016/10/27 على 15:401
Allah yabarek, jeune ya3raf yahdar, artiste, acteur, tji 3lih president, yahdar Langlais et francais, wa7na 3andna chibani, mrid w mazal ya7kam. Allah yahdikoum ya hokam lalgerie.
salim - canada2016/10/27 على 15:562
mon président j’en suis fier