تهدف لتحسين إجراءات التجارة عبر الحدود اتفاق بين الجمعية العالمية للنقال والجمارك لمكافحة الغش والتقليد

وقّعت الجمعية العالمية لمتعاملي الهاتف النقال "GSMA" اتفاق تعاون مع المنظمة العالمية للجمارك "OMD" من أجل مكافحة الغش والتقليد والتسويق غير المشروع للهواتف النقالة.

وترتكز الشراكة على تكامل بين قاعدة بيانات خاصة بجمعية متعاملي الهاتف النقال "GSMA" ومنصة أنترنت متنقلة للمنظمة العالمية للجمارك "IPM"، والتي ستقدم لأعوان الجمارك وفي النفس اللحظة، معلومات حول الإجراءات التي تتيح لهم التعرف على شحنات الهواتف عبر الحدود وهل عي أصلية أم لا.

هذه الخطوة تهدف لتحسين إجراءات التجارة عبر الحدود والمساعدة على الكشف السريع للمنتجات المقلدة وتامين السلسلة اللوجيستية الدولية.

وستتولى جمعية المتعاملين منح الأرقام التعريفية "الهوية" للتجهيزات النقالة أو ما يعرف بـ "IMEI"، وإدارة أرضية البيانات موثوقة للأجهزة النقالة في العالم.

وتعتبر منصة "IMP" للمنظمة العالمية للجمارك بوابة أمنية عالمية تتيح لأعوان الجمارك من التحقق آنيا من مدى أصلية المنتجات، وتسمح أيضا للمصنعين والحائزين على الحقوق من تبادل معلومات بشأن المنتجات محل الشك، ووضعها في نفس اللحظة تحت تصرف المنظمات الجمركية، من أجل إخضاعها للإجراءات الرقابية.