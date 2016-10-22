قالت وكالة رويترز للأنباء، الخميس، أن خطة سلام تقترحها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الجارية في اليمن منذ 19 شهراً، تهدف فيما يبدو إلى تهميش دور الرئيس عبد ربه منصور هادي وتشكيل حكومة من شخصيات تحظى بقدر أكبر من القبول.
وفر هادي أمام التقدم العسكري لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في مارس 2015 وتستضيفه السعودية منذ ذلك الحين.
وبعد ذلك بشهر اعترف قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهادي رئيساً شرعياً لليمن ودعا الحوثيين إلى إلقاء السلاح والانسحاب من المدن الرئيسية.
لكن الحوثيين وحلفاءهم في الجيش اليمني يرفضون عودته واتهموه بالفساد هو ونائبه واسع النفوذ علي محسن الأحمر.
وتقترح أحدث خطة سلام قدمها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد تنحي الأحمر وقبول هادي بدور شرفي إلى حد ما وذلك بعد انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء.
ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم التشاور مع هادي والأحمر بخصوص الخطة. لكن أنصارهما أصرا في الماضي على أن تعترف أي اتفاقيات سابقة بهادي كرئيس يجب احترامه.
وبحسب رويترز، تقول وثيقة الخطة: "بمجرد التوقيع على الاتفاقية الكاملة والشاملة يستقيل نائب الرئيس الحالي ويعين الرئيس هادي النائب الجديد للرئيس (المسمى في الاتفاقية)".
وتضيف "عند اكتمال الانسحابات من صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة (بما في ذلك راجمات الصواريخ الباليستية) ينقل هادي كافة صلاحياته إلى نائب الرئيس. يعين نائب الرئيس رئيس الوزراء الجديد والذي يحل محل الحكومة السابقة".
وستؤكد الخطة بقاء هادي رئيساً من الناحية الفنية كما نص على ذلك قرار الأمم المتحدة ولكنها ستجعل دوره رمزياً في واقع الأمر.
ولم يعلق متحدث باسم الحكومة اليمنية على المبادرة، لكن مسؤولين يقولون إنهم لا يريدون إضفاء الشرعية على ما يعتبرونه "انقلاباً" حوثياً.
وكتب عبد الله العليمي المسؤول الكبير في مكتب هادي على موقع تويتر: "نؤكد قناعتنا الراسخة بأن كل المقترحات سيكون مصيرها الفشل إذا تجاوزت الانقلاب باعتباره أم المصائب وجذور الشرور.. إنهاء الانقلاب أولاً".
ولم يصدر تعقيب من جانب الأمم للمتحدة أو السعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً ضد الحوثيين يضم دولة الإمارات العربية المتحدة.
لكن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عبر عن مساندته لخطة الأمم المتحدة، يوم الخميس، وقال في تغريدة على تويتر: "الخيارات البديلة مظلمة".
وأضاف "التمرد كان كارثة سياسية و إنسانية على اليمن، آن الأوان لترك منطق السلاح والعنف بين اليمنيين، وخريطة الطريق فرصة لتغليب العقل والحوار.. هدف الحل السياسي تغليب مصلحة اليمن واستقرار المنطقة وجهود الأمم المتحدة فرصة للعودة إلى المسار السياسي بين اليمنيين".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1ابنة أخت قائد فلسطيني تدافع عن "إسرائيل"
2ترامب يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهذا موقفه من المستوطنات؟!
3التايمز: ملايين يتضورون جوعاً في حرب اليمن المنسية
4هزات ارتدادية بعد زلزال أحدث أضراراً جسيمة في إيطاليا
5إغلاق مركز لجوء مشبوه في الدنمارك على خلفية اعتداءات جنسية
Français English
الرأي
عمار يزلي
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن!
محمد سليم قلالة
المواطن.. عمقُنا الاستراتيجي الحقيقي
محمد الهادي الحسني
في القرارة
عبد الرزاق قسوم
لغتنا الجميلة... ولغاتهم الهجينة
جمال لعلامي
الوظيفة... محتال!
رشيد ولدبوسيافة
محمد جلّود ومأساة المدرسة!
أبو بكر خالد سعد الله
كَعْبتُنا باريس... عدا في مجال العلم!!
حبيب راشدين
جبهة التحرير باقية وتتبدل
صالح عوض
محكمة عنصرية
جمال لعلامي
طمّاعون رحّل بالشكارة!
الفيديو
تغير لون وطعم ماء الحنفيات..سيال تطمئن..والمواطن يتجنب
مقتل عشرات التلاميذ في إدلب جراء غارة جوية استهدفت مدرستهم
وزيرالصحة: تصدير 284 دواء والهدف تغطية 70 بالمائة من السوق الوطنية
المنتخب الوطني ليس بحاجة لمدرب
خلية الشاي.. مبادرة تعكس تكافل المجتمع الصحراوي
عراك في البرلمان الفنزويلي!
لاعبة تنس روسية تقص شعرها أثناء المباراة لتحقق المفاجأة!
بالفيديو.. عبد المجيد بايت.. دركي استشهد لدى محاولته إنقاذ روح من الموت
سفينة نرويجية تنقذ آلاف المهاجرين في البحر المتوسط
الشروق ترافق القوّات العراقية وترصد عمليات في الموصل ضد تنظيم"داعش"
خطة الأمم المتحدة للسلام في اليمن تهمش دور هادي
وكالات - الشروق أونلاين
قالت وكالة رويترز للأنباء، الخميس، أن خطة سلام تقترحها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الجارية في اليمن منذ 19 شهراً، تهدف فيما يبدو إلى تهميش دور الرئيس عبد ربه منصور هادي وتشكيل حكومة من شخصيات تحظى بقدر أكبر من القبول.
تغطيات ذات صلة
هيلاري كلينتون تحتفل بعيد ميلادها على متن الطائرة
ترودو: بمجرد وصول اللاجئين مطارات كندا يصبحوا مواطنين
أردوغان: الحملة التركية في سوريا ستستهدف منبج والرقة
ابنة أخت قائد فلسطيني تدافع عن "إسرائيل"
مقتل خمسة من تنظيم القاعدة في غارة أمريكية في اليمن
وفر هادي أمام التقدم العسكري لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في مارس 2015 وتستضيفه السعودية منذ ذلك الحين.
وبعد ذلك بشهر اعترف قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهادي رئيساً شرعياً لليمن ودعا الحوثيين إلى إلقاء السلاح والانسحاب من المدن الرئيسية.
لكن الحوثيين وحلفاءهم في الجيش اليمني يرفضون عودته واتهموه بالفساد هو ونائبه واسع النفوذ علي محسن الأحمر.
وتقترح أحدث خطة سلام قدمها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد تنحي الأحمر وقبول هادي بدور شرفي إلى حد ما وذلك بعد انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء.
ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم التشاور مع هادي والأحمر بخصوص الخطة. لكن أنصارهما أصرا في الماضي على أن تعترف أي اتفاقيات سابقة بهادي كرئيس يجب احترامه.
وبحسب رويترز، تقول وثيقة الخطة: "بمجرد التوقيع على الاتفاقية الكاملة والشاملة يستقيل نائب الرئيس الحالي ويعين الرئيس هادي النائب الجديد للرئيس (المسمى في الاتفاقية)".
وتضيف "عند اكتمال الانسحابات من صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة (بما في ذلك راجمات الصواريخ الباليستية) ينقل هادي كافة صلاحياته إلى نائب الرئيس. يعين نائب الرئيس رئيس الوزراء الجديد والذي يحل محل الحكومة السابقة".
وستؤكد الخطة بقاء هادي رئيساً من الناحية الفنية كما نص على ذلك قرار الأمم المتحدة ولكنها ستجعل دوره رمزياً في واقع الأمر.
ولم يعلق متحدث باسم الحكومة اليمنية على المبادرة، لكن مسؤولين يقولون إنهم لا يريدون إضفاء الشرعية على ما يعتبرونه "انقلاباً" حوثياً.
وكتب عبد الله العليمي المسؤول الكبير في مكتب هادي على موقع تويتر: "نؤكد قناعتنا الراسخة بأن كل المقترحات سيكون مصيرها الفشل إذا تجاوزت الانقلاب باعتباره أم المصائب وجذور الشرور.. إنهاء الانقلاب أولاً".
ولم يصدر تعقيب من جانب الأمم للمتحدة أو السعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً ضد الحوثيين يضم دولة الإمارات العربية المتحدة.
لكن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عبر عن مساندته لخطة الأمم المتحدة، يوم الخميس، وقال في تغريدة على تويتر: "الخيارات البديلة مظلمة".
وأضاف "التمرد كان كارثة سياسية و إنسانية على اليمن، آن الأوان لترك منطق السلاح والعنف بين اليمنيين، وخريطة الطريق فرصة لتغليب العقل والحوار.. هدف الحل السياسي تغليب مصلحة اليمن واستقرار المنطقة وجهود الأمم المتحدة فرصة للعودة إلى المسار السياسي بين اليمنيين".