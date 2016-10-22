تمكنت مصالح أمن تلمسان، الثلاثاء، من توقيف رعيتين مغربيين كانا محل بحث من قبل مصالح أمن العاصمة، بعد ورود معلومات تفيد بأنهما قاما بسرقة مبلغ مالي قدر بـ500 مليون سنتيم من صاحب وكالة للأعشاب الطبية.
عملية التوقيف جاءت إثر قيام صاحب الوكالة بإبلاغ الجهات الأمنية بكونه ذهب ضحية مغربيين قام بتكليفهما ببيع الأعشاب الطبية بمدينة قسنطينة، قبل أن يقوما بأخذ حصيلة المبيعات والتوجه غربا باتجاه تلمسان قصد الفرار إلى التراب المغربي بطريقة غير شرعية.
العملية الأمنية أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما بالمدخل الشمالي للولاية، حيث كانا على متن سيارة أجرة قادمة من الجزائر العاصمة. وبعد عملية تفتيشهما عثر بحوزتهما على حقيبة يدوية تحتوي على مبلغ مالي قدر بـ500 مليون سنتيم، حيث قام عناصر الأمن بتحويل المتهمين إلى الجزائر العاصمة، قصد استكمال التحقيقات معهما. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المغربيين كانا بصدد الهروب بطريقة غير شرعية عبر المسالك الترابية بالشريط الحدودي مقابل دفعهما مبلغا ماليا إلى "المخازنية" المغاربة، الذين يوفرون سبل وطرق تهريب البشر خاصة المغاربة منهم إلى التراب المغربي مقابل دفع مبالغ مالية معتبرة، إذ غالبا ما يعمد إلى هذه الطريقة المغاربة المقيمون بطريقة غير شرعية من محترفي الأعمال الحرة، بعدما تمكنوا من نسج علاقات مع المخازنية الذين يعملون على مساعدتهم للدخول إلى المملكة المغربية.
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ذهب ضحيتهما صاحب وكالة لبيع الأعشاب الطبية
مغربيان يسرقان نصف مليار ويحاولان الهروب إلى بلدهما عبر الحدود
ع. بوشريف
تمكنت مصالح أمن تلمسان، الثلاثاء، من توقيف رعيتين مغربيين كانا محل بحث من قبل مصالح أمن العاصمة، بعد ورود معلومات تفيد بأنهما قاما بسرقة مبلغ مالي قدر بـ500 مليون سنتيم من صاحب وكالة للأعشاب الطبية.
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عملية التوقيف جاءت إثر قيام صاحب الوكالة بإبلاغ الجهات الأمنية بكونه ذهب ضحية مغربيين قام بتكليفهما ببيع الأعشاب الطبية بمدينة قسنطينة، قبل أن يقوما بأخذ حصيلة المبيعات والتوجه غربا باتجاه تلمسان قصد الفرار إلى التراب المغربي بطريقة غير شرعية.
العملية الأمنية أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما بالمدخل الشمالي للولاية، حيث كانا على متن سيارة أجرة قادمة من الجزائر العاصمة. وبعد عملية تفتيشهما عثر بحوزتهما على حقيبة يدوية تحتوي على مبلغ مالي قدر بـ500 مليون سنتيم، حيث قام عناصر الأمن بتحويل المتهمين إلى الجزائر العاصمة، قصد استكمال التحقيقات معهما. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المغربيين كانا بصدد الهروب بطريقة غير شرعية عبر المسالك الترابية بالشريط الحدودي مقابل دفعهما مبلغا ماليا إلى "المخازنية" المغاربة، الذين يوفرون سبل وطرق تهريب البشر خاصة المغاربة منهم إلى التراب المغربي مقابل دفع مبالغ مالية معتبرة، إذ غالبا ما يعمد إلى هذه الطريقة المغاربة المقيمون بطريقة غير شرعية من محترفي الأعمال الحرة، بعدما تمكنوا من نسج علاقات مع المخازنية الذين يعملون على مساعدتهم للدخول إلى المملكة المغربية.