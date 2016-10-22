سجلت مؤسسة ميترو الجزائر ومنذ بداية تشغيله في 2011، ما يفوق 88 مليون مسافر تمكنوا من استعمال وسيلة النقل هذه بوسط العاصمة، بعد 30 سنة من الانتظار والترقب لمشروع يضمن خدمة 10 كلم، ظل يراوح مكانه لأسباب معلومة وأخرى مجهولة، وتسعى الجهات المعنية لبلوغ 200 ألف زبون في اليوم، بعد توسيع الخط إلى وجهات أخرى مقابل 100 ألف زبون حسب آخر الإحصاءات.
وأشار المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر، ديديي ليسكلوب في حديث للصحافة على هامش الاحتفال بالذكرى الخامسة لإنشاء ميترو الجزائر، أن أكثر 88 مليون مسافر تنقلوا عبر مختلف محطات الميترو بالجزائر، بمعدل 100 ألف مسافر في اليوم في وقت تتطلع فيه المؤسسة لبلوغ 200 ألف مسافر يوميا، مع توسيع وتمديد الخطوط التي تدخل ضمن المشاريع قيد الانجاز، وأضاف المتحدث أن الخط الرابط بين البريد المركزي ومحطة الحراش قد عرف ارتفاعا في عدد المسافرين، وصل بنسبة 40 بالمئة هذه السنة، مقارنة بالعام الماضي 2015، وتسعى المؤسسة إلى إتمام أشغال الربط بالخطوط الجاري أشغالها، ويتعلق الأمر بشطر البريد المركزي وساحة الشهداء على مسافة 1.7 كلم وحي البدر باتجاه عين النعجة بمسافة تقدر 3.6 كلم، حيث تجرى حاليا أشغال تجهيز تلك التوسعات لدخولها الخدمة مع نهاية 2017 حسب ما هو مبرمج.
ميترو الجزائر الذي ظل حلما يراود الجزائريين منذ سنوات، عرف تأخرا في تجسيده منذ الثمانينات من القرن الماضي، لينطلق في التجسيد بعد أخذ ورد إلى غاية الثبوت على تشغيل كيلومترات تعد على الأصابع لا تتعدى وسط العاصمة، ليصل مؤخرا إلى الحراش وساحة الشهداء، لتبقى الجهة الغربية للوطن تنتظر تمديدها بخطوط الميترو والترامواي.
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فيما تسعى المؤسسة لبلوغ 200 ألف زبون يوميا
88 مليون زبون تنقلوا عبر الميترو منذ تدشينه
راضية مرباح
سجلت مؤسسة ميترو الجزائر ومنذ بداية تشغيله في 2011، ما يفوق 88 مليون مسافر تمكنوا من استعمال وسيلة النقل هذه بوسط العاصمة، بعد 30 سنة من الانتظار والترقب لمشروع يضمن خدمة 10 كلم، ظل يراوح مكانه لأسباب معلومة وأخرى مجهولة، وتسعى الجهات المعنية لبلوغ 200 ألف زبون في اليوم، بعد توسيع الخط إلى وجهات أخرى مقابل 100 ألف زبون حسب آخر الإحصاءات.
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وأشار المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر، ديديي ليسكلوب في حديث للصحافة على هامش الاحتفال بالذكرى الخامسة لإنشاء ميترو الجزائر، أن أكثر 88 مليون مسافر تنقلوا عبر مختلف محطات الميترو بالجزائر، بمعدل 100 ألف مسافر في اليوم في وقت تتطلع فيه المؤسسة لبلوغ 200 ألف مسافر يوميا، مع توسيع وتمديد الخطوط التي تدخل ضمن المشاريع قيد الانجاز، وأضاف المتحدث أن الخط الرابط بين البريد المركزي ومحطة الحراش قد عرف ارتفاعا في عدد المسافرين، وصل بنسبة 40 بالمئة هذه السنة، مقارنة بالعام الماضي 2015، وتسعى المؤسسة إلى إتمام أشغال الربط بالخطوط الجاري أشغالها، ويتعلق الأمر بشطر البريد المركزي وساحة الشهداء على مسافة 1.7 كلم وحي البدر باتجاه عين النعجة بمسافة تقدر 3.6 كلم، حيث تجرى حاليا أشغال تجهيز تلك التوسعات لدخولها الخدمة مع نهاية 2017 حسب ما هو مبرمج.
ميترو الجزائر الذي ظل حلما يراود الجزائريين منذ سنوات، عرف تأخرا في تجسيده منذ الثمانينات من القرن الماضي، لينطلق في التجسيد بعد أخذ ورد إلى غاية الثبوت على تشغيل كيلومترات تعد على الأصابع لا تتعدى وسط العاصمة، ليصل مؤخرا إلى الحراش وساحة الشهداء، لتبقى الجهة الغربية للوطن تنتظر تمديدها بخطوط الميترو والترامواي.