أطلق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية "كناص" خدمة جديدة تتيح للمؤمّنين اجتماعيا متابعة ملفاتهم للتعويض، ونسبة التكفل وتعويض المنتجات الصيدلانية، مع إمكانية نسخ بيان التعويضات اليومية الخاصة بالتأمين على المرض والأمومة.
وأفادت مصادر من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية "كناص" لـ"الشروق"، أن المدير العام تيجاني حسان هدام، قد وافق على مخطط تطوير الخدمات، والتي تتضمن إطلاق فضاء "الهناء"، هذا الأخير يسمح للمؤمّن لهم اجتماعيا بالحصول على حساب خاص يتضمن مختلف المعلومات المتعلقة بالأداءات التي يقدمها الصندوق، والمتابعة الفورية للملفات المتعلقة بطلبات الأداءات العينية منها والنقدية.
وتتيح هذه الخدمة الاطلاع على مركز الدفع والانتساب، ونسبة التكفل وتعويض المنتجات الصيدلانية، مع نسخ بيان التعويضات اليومية الخاصة بالتأمين على المرض والأمومة.
وسينتهي انتظار الجزائريين المؤمّنين اجتماعيا لتحويل ملفاتهم من وكالة لأخرى، وسيساهم هذا الإجراء في تخفيض مدة الانتظار، حيث تقرر هو تسهيل عملية تحويل ملفات المؤمن لهم اجتماعيا من وكالة إلى أخرى عن طريق الإنترنت، وسيتم العملية في ثوان، في حين كانت تستغرق مدة طويلة.
وكان صندوق "كناص" قد أقر تسهيلات لرجال الأعمال للتصريح لجدولة تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي، كما تم تمديد المهلة على غاية نهاية السنة أي في 31 ديسمبر المقبل، بغية جمع أكبر مبلغ مالي ممكن من الاشتراكات.
وسيكون بالإمكان دفع وتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي بواسطة الدفع البطاقة الإلكترونية بين البنوك، كما يوفر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء خدمة الدفع عن طريق محطات الدفع الإلكتروني المتوفرة عبر مصالحه، والتي تسمح بالدفع المباشر بواسطة البطاقة البنكية.
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تعرف على تفاصيل تعويضات الدواء والأمراض والأمومة من منزلك
حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
أطلق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية "كناص" خدمة جديدة تتيح للمؤمّنين اجتماعيا متابعة ملفاتهم للتعويض، ونسبة التكفل وتعويض المنتجات الصيدلانية، مع إمكانية نسخ بيان التعويضات اليومية الخاصة بالتأمين على المرض والأمومة.
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وأفادت مصادر من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية "كناص" لـ"الشروق"، أن المدير العام تيجاني حسان هدام، قد وافق على مخطط تطوير الخدمات، والتي تتضمن إطلاق فضاء "الهناء"، هذا الأخير يسمح للمؤمّن لهم اجتماعيا بالحصول على حساب خاص يتضمن مختلف المعلومات المتعلقة بالأداءات التي يقدمها الصندوق، والمتابعة الفورية للملفات المتعلقة بطلبات الأداءات العينية منها والنقدية.
وتتيح هذه الخدمة الاطلاع على مركز الدفع والانتساب، ونسبة التكفل وتعويض المنتجات الصيدلانية، مع نسخ بيان التعويضات اليومية الخاصة بالتأمين على المرض والأمومة.
وسينتهي انتظار الجزائريين المؤمّنين اجتماعيا لتحويل ملفاتهم من وكالة لأخرى، وسيساهم هذا الإجراء في تخفيض مدة الانتظار، حيث تقرر هو تسهيل عملية تحويل ملفات المؤمن لهم اجتماعيا من وكالة إلى أخرى عن طريق الإنترنت، وسيتم العملية في ثوان، في حين كانت تستغرق مدة طويلة.
وكان صندوق "كناص" قد أقر تسهيلات لرجال الأعمال للتصريح لجدولة تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي، كما تم تمديد المهلة على غاية نهاية السنة أي في 31 ديسمبر المقبل، بغية جمع أكبر مبلغ مالي ممكن من الاشتراكات.
وسيكون بالإمكان دفع وتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي بواسطة الدفع البطاقة الإلكترونية بين البنوك، كما يوفر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء خدمة الدفع عن طريق محطات الدفع الإلكتروني المتوفرة عبر مصالحه، والتي تسمح بالدفع المباشر بواسطة البطاقة البنكية.