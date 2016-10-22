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تتخذ من تمنراست مقرا لنشاطها
تفكيك شبكة مختصة في الهجرة غير الشرعية للرعايا النيجيريين إلى الجزائر
قال وزير الداخلية والأمن العمومي واللامركزية والشؤون العرفية والدينية للنيجر، محمد بازوم، إنه تم تفكيك الشبكة المختصة في تدفق المهاجرين غير الشرعيين لرعايا نيجيريين إلى الجزائر، والتي كان "مركزها" في تمنراست.
وأوضح المسؤول النجيري، عقب محادثاته مع وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس، أن اللقاء تناول تقييم تطبيق الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين، لاسيما المسألة المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة الرعايا النيجيريين الوافدين إلى الجزائر "لممارسة بعض النشاطات التي نرفضها".
وذكر الوزير النيجري بأن بلده كان قد طلب من الجزائر "العمل معا" من أجل مكافحة هذه الآفة، مؤكدا أنه بفضل هذا التعاون تم "تحقيق نتائج جيدة"، وأشار بازوم إلى أنه تطرق رفقة بدوي إلى "تقييم" المسائل الأمنية مشيدا "بالالتزامات" المتخذة من طرف كلا البلدين.
من جانبه، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، في كلمة له خلال جلسة العمل الموسعة التي جمعته بنظيره النيجيري، بريجي رافيني، أنه "يجب علينا مضاعفة يقظتنا وتجندنا أكثر من أي وقت مضى، على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الجهوي، من أجل التصدي لكل هذه التحديات التي تزعزع استقرار بلدان منطقتنا وتشكل تهديد جدي لأمن بلداننا ومنطقتنا".
وأوضح سلال أن "الحوار السياسي بين مسؤولي البلدين قد بلغ كثافة تسمح بتنسيق المواقف حول بعض القضايا الدولية، لاسيما التهديدات التي تخيم بشدة على منطقتنا"، وتابع في هذا الصدد أن هذا اللقاء "يرمي إلى تعزيز نوعية هذه العلاقات أكثر فأكثر، والعمل على تكثيفها وتطويرها في المجالات التي يجب أن يكون فيها التعاون بين بلدينا موضوع المزيد من الديناميكية والمبادرات".
SoloDZ2016/10/27 على 19:411
النيجريين وليس النيجيريين الامر يتعلق برعايا النيجر وليس رعايا نيجيريا