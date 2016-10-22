آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
-
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
-
أتوقع261 (%11.21)
-
لا أتوقع2068 (%88.79)
-
-
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
-
عمار سعداني392 (%9.81)
-
لويزة حنون639 (%16)
-
عبد الرزاق مقري2963 (%74.19)
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
تغير لون وطعم ماء الحنفيات..سيال تطمئن..والمواطن يتجنب
-
مقتل عشرات التلاميذ في إدلب جراء غارة جوية استهدفت مدرستهم
-
وزيرالصحة: تصدير 284 دواء والهدف تغطية 70 بالمائة من السوق الوطنية
-
المنتخب الوطني ليس بحاجة لمدرب
-
خلية الشاي.. مبادرة تعكس تكافل المجتمع الصحراوي
-
عراك في البرلمان الفنزويلي!
-
لاعبة تنس روسية تقص شعرها أثناء المباراة لتحقق المفاجأة!
-
بالفيديو.. عبد المجيد بايت.. دركي استشهد لدى محاولته إنقاذ روح من الموت
-
سفينة نرويجية تنقذ آلاف المهاجرين في البحر المتوسط
-
الشروق ترافق القوّات العراقية وترصد عمليات في الموصل ضد تنظيم"داعش"
دعا إلى تشكيل هيئة انتقالية لقيادة الحزب
بلخادم: سعداني لم يستقل لأسباب صحية
شكك عبد العزيز بلخادم، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، الخميس، في أن يكون خليفته على رأس الآفلان عمار سعداني، قد استقال لأسباب صحية كما أعلن خلال دورة اللجنة المركزية.
وقال بلخادم في حوار مع موقع "سي أن أن عربي"، بشان أسباب استقالة سعداني "لا أعتقد أن وضعه الصحي هو السبب الحقيقي للاستقالة".
وأوضح "لا اعتقد أنها استقالة بالمفهوم العادي للكلمة، لأنه قبل 15 يوم، وبالضبط يوم 5 أكتوبر كان الحديث من منطلق الاقتناع بالاستمرار في المنصب وبالثقة في النفس بأن المنصب باق، فما الذي حدث "صحيا" في 15 يوم؟ ومع ذلك أتمنى للسيد عمار سعداني الشفاء، إذا كان هذا هو السبب الرئيس في استقالته"ّ.
ووفق هذا السياسي، الذي كان هدفا لهجوم سابق من سعداني فإن فترة حكم الأخير "لم يكن فيها سوى التجاذب والملاسنات والاتهامات، ممّا أدخل الحزب في دائرة العداء مع كل المحيط سواء المحيط السياسي الممثل في الأحزاب أو حتى أحيانا المحيط السلطوي بدوائره المختلفة. هذا، ربما الذي جعل الوضع ضيقًا على قيادة جبهة التحرير الوطني، ثم زادت التصريحات النارية في التعجيل برحيل السيد عمار سعداني".
وحول المطلوب من القيادة الحالية للحزب قال ذات المتحدث ان "جبهة التحرير الوطني عرفت أزمة قوية والمطلوب هو جمع الشمل، والعمل على تمكين جميع أبناء وبنات جبهة التحرير الوطني من أن يعودوا إلى صفوف الحزب في النضال وفي المسؤوليات".
وأضاف "وهذا لا يتم إلا بإرادة من المسؤول الأول عن الحزب وهو جمال ولد عباس، من أجل الذهاب بهيأة انتقالية تجمع كل الفرقاء السياسيين داخل الحزب حول هدف واحد وهو النجاح في الانتخابات التشريعية القادمة والتمكين للحزب بأن يبقى القوة السياسية الأولى".
كنزة - الجزائر 2016/10/27 على 20:341
المهم استقال مهما كانت الاسباب