لَعلَّنا نقرأ، أو هكذا نبدو، ولكن مشكلتنا ليست في القراءة من عدمها بقدر ما هي في تفعيل تلك القراءة في واقعنا المعيش. في تحويل ما نقرأ إلى سلوك، في الاستفادة مما نقرأ عندما نخوض غمار حياتنا اليومية.
ينبغي لنا معرفة ماذا نريد أن نقرأ؟ ولماذا نريد أن نقرأ؟ سؤالان أساسيان ينبغي طرحُهما قبل اقتناء أي مؤلَّف، ونحن نعيش بداية المعرض الدولي للكتاب.
إذا كانت الإجابة بالنفي عن السؤالين فلا داعي للخوض في وهم القراءة. لسنا في حاجة إلى من يشتري كتابا لا يعرف لماذا اشتراه؟ وماذا يريد منه؟ لسنا في حاجة إلى الكتاب "الديكور" أو الكتاب الذي لا نعرف لماذا نشتريه؟ وهل بإمكاننا تحويل الأفكار التي يتضمّنها إلى حقائق، إن على مستوى السلوك أو الإبداع أو الفهم... أو لا نستطيع؟
إن الكتاب الجيّد ليس هو ذاك الذي نملك ولا حتى ذاك الذي نقرأ، إنما ذلك الذي يُمكِّننا من تحريك الأفكار التي تضمَّنَها، وتحويلها إلى أفعال ووقائع إيجابية، في أي مجال من مجالات الحياة التي نخوضها، تماما مثلما يحدث في عالم الأفكار: ليست الأفكار الجيِّدة هي تلك التي نملك ولا حتى التي نُقدِّمها لغيرنا أو ننصحهم بها، إنما هي تلك التي يُمكن أن نُحرِّكها نحن أو يُحرِّكها غيرُنا في الواقع وتُعطينا آثارا ملموسة، إن على مستوى السلوك أو الفعل أو الإنتاج والإبداع.
هي ذي رسالة الكتاب، وهو ذا فن التعامل معه، إنه ليس سلعة كباقي السلع، تُستَهلك لأجل التباهي أو التذوُّق ثم تُرمى بعد حين، بل هو وسيلة لتسليح العقل بالعلم النافع والمعرفة التي تُمكِّنه من خوض غمار الحياة، وعليه أن يقتنيها بدرايةٍ تامة وعن وعي بما يريد منها، فاليوم ليست كل المعارف والعلوم جيّدة لكل الناس؛ فما هو جيد للبعض قد يكون مضرا لآخرين، وما يحتاجه البعض قد يكون بلا معنى لآخرين. لذلك فإن قرار شراء الكتاب مهمٌّ بقدر أهمية قرار الشروع في قراءته ومعرفة كيفية الاستفادة منه.
وليس علينا أن نفرض على أحد شراء الكتاب الذي نريد نحن، مهما كانت أهمِّيتُه من منظورنا. كما أنه ليس علينا أن نفرض فكرة على آخرين ولو كانت جيِّدة، فكم هي فكرة سيِّئة تلك التي تقول بفرض فكرة جيِّدة على الآخرين.
وأخيرا ليس علينا أن نفاضل أبدا بين القديم والجديد؛ فالكتاب ليس موضة، إنما قيمة معرفية واجتماعية وإنسانية كما يتضمّنها القديم يتضمّنها الجديد... وكل عام وأنتم سعداء بقراءات ممتعة واعية ومفيدة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن!
2المنتخب الجزائري أكبر من ليكنس
3أخجلتنا "محمد عبد الله"
4المواطن.. عمقُنا الاستراتيجي الحقيقي
5ما نَقرأ وما نَشتري في معرض الكتاب
Français English
الرأي
سليم قلالة
ما نَقرأ وما نَشتري في معرض الكتاب
عبد الناصر
أخجلتنا "محمد عبد الله"
معلومي ياسين
المنتخب الجزائري أكبر من ليكنس
عمار يزلي
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن!
محمد سليم قلالة
المواطن.. عمقُنا الاستراتيجي الحقيقي
محمد الهادي الحسني
في القرارة
عبد الرزاق قسوم
لغتنا الجميلة... ولغاتهم الهجينة
جمال لعلامي
الوظيفة... محتال!
رشيد ولدبوسيافة
محمد جلّود ومأساة المدرسة!
أبو بكر خالد سعد الله
كَعْبتُنا باريس... عدا في مجال العلم!!
الفيديو
تغير لون وطعم ماء الحنفيات..سيال تطمئن..والمواطن يتجنب
مقتل عشرات التلاميذ في إدلب جراء غارة جوية استهدفت مدرستهم
وزيرالصحة: تصدير 284 دواء والهدف تغطية 70 بالمائة من السوق الوطنية
المنتخب الوطني ليس بحاجة لمدرب
خلية الشاي.. مبادرة تعكس تكافل المجتمع الصحراوي
عراك في البرلمان الفنزويلي!
لاعبة تنس روسية تقص شعرها أثناء المباراة لتحقق المفاجأة!
بالفيديو.. عبد المجيد بايت.. دركي استشهد لدى محاولته إنقاذ روح من الموت
سفينة نرويجية تنقذ آلاف المهاجرين في البحر المتوسط
الشروق ترافق القوّات العراقية وترصد عمليات في الموصل ضد تنظيم"داعش"
ما نَقرأ وما نَشتري في معرض الكتاب
سليم قلالة
لَعلَّنا نقرأ، أو هكذا نبدو، ولكن مشكلتنا ليست في القراءة من عدمها بقدر ما هي في تفعيل تلك القراءة في واقعنا المعيش. في تحويل ما نقرأ إلى سلوك، في الاستفادة مما نقرأ عندما نخوض غمار حياتنا اليومية.
مقالات سابقة للكاتب
المواطن.. عمقُنا الاستراتيجي الحقيقي
سياسة الوجوه الطَلْقة خير
سعداء بالتزوير في أمريكا!
نعم.. اعطونا كل شيء واعفونا من العمل!
وضحكت من غبائنا السينما
ينبغي لنا معرفة ماذا نريد أن نقرأ؟ ولماذا نريد أن نقرأ؟ سؤالان أساسيان ينبغي طرحُهما قبل اقتناء أي مؤلَّف، ونحن نعيش بداية المعرض الدولي للكتاب.
إذا كانت الإجابة بالنفي عن السؤالين فلا داعي للخوض في وهم القراءة. لسنا في حاجة إلى من يشتري كتابا لا يعرف لماذا اشتراه؟ وماذا يريد منه؟ لسنا في حاجة إلى الكتاب "الديكور" أو الكتاب الذي لا نعرف لماذا نشتريه؟ وهل بإمكاننا تحويل الأفكار التي يتضمّنها إلى حقائق، إن على مستوى السلوك أو الإبداع أو الفهم... أو لا نستطيع؟
إن الكتاب الجيّد ليس هو ذاك الذي نملك ولا حتى ذاك الذي نقرأ، إنما ذلك الذي يُمكِّننا من تحريك الأفكار التي تضمَّنَها، وتحويلها إلى أفعال ووقائع إيجابية، في أي مجال من مجالات الحياة التي نخوضها، تماما مثلما يحدث في عالم الأفكار: ليست الأفكار الجيِّدة هي تلك التي نملك ولا حتى التي نُقدِّمها لغيرنا أو ننصحهم بها، إنما هي تلك التي يُمكن أن نُحرِّكها نحن أو يُحرِّكها غيرُنا في الواقع وتُعطينا آثارا ملموسة، إن على مستوى السلوك أو الفعل أو الإنتاج والإبداع.
هي ذي رسالة الكتاب، وهو ذا فن التعامل معه، إنه ليس سلعة كباقي السلع، تُستَهلك لأجل التباهي أو التذوُّق ثم تُرمى بعد حين، بل هو وسيلة لتسليح العقل بالعلم النافع والمعرفة التي تُمكِّنه من خوض غمار الحياة، وعليه أن يقتنيها بدرايةٍ تامة وعن وعي بما يريد منها، فاليوم ليست كل المعارف والعلوم جيّدة لكل الناس؛ فما هو جيد للبعض قد يكون مضرا لآخرين، وما يحتاجه البعض قد يكون بلا معنى لآخرين. لذلك فإن قرار شراء الكتاب مهمٌّ بقدر أهمية قرار الشروع في قراءته ومعرفة كيفية الاستفادة منه.
وليس علينا أن نفرض على أحد شراء الكتاب الذي نريد نحن، مهما كانت أهمِّيتُه من منظورنا. كما أنه ليس علينا أن نفرض فكرة على آخرين ولو كانت جيِّدة، فكم هي فكرة سيِّئة تلك التي تقول بفرض فكرة جيِّدة على الآخرين.
وأخيرا ليس علينا أن نفاضل أبدا بين القديم والجديد؛ فالكتاب ليس موضة، إنما قيمة معرفية واجتماعية وإنسانية كما يتضمّنها القديم يتضمّنها الجديد... وكل عام وأنتم سعداء بقراءات ممتعة واعية ومفيدة.