تصعيد خطير.. الحوثيون يستهدفون "مكة" بصاروخ باليستي!

اعترضت دفاعات التحالف العربي صاروخاً باليستياً على بعد 65 كيلومتراً من مكة المكرمة أطلقته ميليشيات الحوثي.

وأعلن التحالف أنه قد تم تدمير الصاروخ الذي أطلق من صعدة باتجاه مكة بدون أضرار.

وأضاف التحالف أن المقاتلات التابعة له قد أغارت على موقع إطلاق الصاروخ في صعدة ودمرته.

يأتي ذلك فيما نفذ طيران التحالف عدة هجمات على أهداف تابعة للميليشيات ودمرها بدقة قبالة الحدود السعودية.

طائرات التحالف شنت سلسلة غارات على مواقع وتحصينات الميليشيات في جبهة نهم، بالإضافة الى معسكرات تحت سيطرة المتمردين في منطقة بني حشيش على تخوم العاصمة.

كما كثفت غاراتها على الحديدة مستهدفة المطار الحربي ومعسكر الدفاع الجوي ومخازن أسلحة في منطقة باجل شمال شرق المدينة.