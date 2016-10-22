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تصعيد خطير..
الحوثيون يستهدفون "مكة" بصاروخ باليستي!
اعترضت دفاعات التحالف العربي صاروخاً باليستياً على بعد 65 كيلومتراً من مكة المكرمة أطلقته ميليشيات الحوثي.
وأعلن التحالف أنه قد تم تدمير الصاروخ الذي أطلق من صعدة باتجاه مكة بدون أضرار.
وأضاف التحالف أن المقاتلات التابعة له قد أغارت على موقع إطلاق الصاروخ في صعدة ودمرته.
يأتي ذلك فيما نفذ طيران التحالف عدة هجمات على أهداف تابعة للميليشيات ودمرها بدقة قبالة الحدود السعودية.
طائرات التحالف شنت سلسلة غارات على مواقع وتحصينات الميليشيات في جبهة نهم، بالإضافة الى معسكرات تحت سيطرة المتمردين في منطقة بني حشيش على تخوم العاصمة.
كما كثفت غاراتها على الحديدة مستهدفة المطار الحربي ومعسكر الدفاع الجوي ومخازن أسلحة في منطقة باجل شمال شرق المدينة.
SoloDZ - حذاري من خبث الاعداء 2016/10/28 على 00:061
كنت راح نقول على الجزائر ان تشارك برجالها وبقوتها وبتجربتها في دحر الحوثيين ومن يقف وراءهم اذا وصل الامر الى استهداف ارضنا المقدسة مكة المكرمة او المدينة المنورة وطبعا الاقصى الشريف ثم تراجعت عن ذلك بعد ان حضرني استهداف بوارج امريكية بصواريخ من اليمن مجهولة المصدر وقيل انها للحوثيين قادمة من ايران ومُطلق هذا الصاروخ على مكة هو نفسه من اطلق على بوارجه صواريخ اي ان الامريكان والصهاينة هم الفاعلون لاشعال الحرب وزج كل المسلمين ضد بعضهم البعض فليلعبوا غيرها علينا التأكد من مصدر فلا يفعلها الحوثيون