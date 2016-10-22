بسبب حصص المهاجرين رئيس وزراء المجر يهدد بمقاضاة الاتحاد الأوروبي

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الجمعة، إن بلاده ستقاضي المفوضية الأوروبية وستقاوم حصص توطين المهاجرين الإلزامية إذا لم ترفع المفوضية هذا البند من جدول أعمالها.

وقال أوربان إن حكومته ستستخدم استفتاء أجري أخيرا في المجر في تحدي المفوضية. وكانت أغلبية كاسحة ممن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء قد رفضت حصص الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس وزراء المجر إن الموضوع دخل الآن في طريق مسدود وإن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو الذي تشغل بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي سيقترح حلا بحلول قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في ديسمبر .

وأضاف أوربان قائلا للإذاعة الرسمية إنه إذا لم تتخل المفوضية الأوروبية عن فكرة الحصص فإننا "سنقاوم... لن ننفذ (قرار الاتحاد الأوروبي).. سنقاضي المفوضية."

ويقول أوربان إن قرار قبول مهاجرين قرار يتعلق بالسيادة الوطنية وإنه يريد تعديل الدستور المجري الشهر المقبل ليحظر توطين المهاجرين.

وكان أوربان قد رد على تدفق المهاجرين العام الماضي بأن أغلق حدود المجر الجنوبية بالأسلاك الشائكة ونشر الآلاف من رجال الجيش والشرطة.

ويقول أوربان إن بلاده بجذورها المسيحية لا ترغب في استقبال أعداد كبيرة من المسلمين وإنهم يمثلون خطرا أمنيا.