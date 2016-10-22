التماس الحبس عاما نافذا لعسكري ضرب قاصرا

مثل شاب في العقد الثاني من العمر، الخميس، أمام محكمة الشراڤة بتهمة الضرب والجرح العمدي على قاصر، على أساس الشكوى التي رفعها والد الضحية، مفادها أن يوم الوقائع تعرضت ابنته للضرب من طرف المتهم عن طريق ركلها وصفعها على وجهها، ما سبب لها عجزا عن العمل لمدة 3 أيام، بسبب رفضها إقامة علاقة معه، موضحا أنه متواطئ مع المتهم الثاني والثالث، هذا الأخير زميل الضحية في نفس الإكمالية، موضحا والد القاصر بخصوصه، أنه من يسلم أرقام هاتف زميلاته للمتهم وصديقه اللذين يظلان يعاكسن التلميذات بعد خروجهن من المؤسسة التربوية.

من جهته أنكر المتهم الفعل المنسوب إليه، موضحا أن الشكوى كيدية من طرف الضحية، بعد أن رفض التحدث معها عبر الهاتف. وبعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس عاما نافذا و50 ألف دج غرامة، ركز الدفاع على أن دليل براءة موكله هي وثيقة موقعة من طرف الرائد المسؤول عن الثكنة العسكرية بالناحية العسكرية الرابعة بحاسي مسعود، التي تثبت أن المتهم كانت عطلته في الفترة الممتدة بين 27 أوت و24 سبتمبر، والوقائع حدثت بتاريخ 29 سبتمبر، وعليه أكد المحامي وجود شك كبير في القضية، وعليه طلب إفادة موكله بالبراءة لفائدة الشك.