تتكون من 10 أشخاص تفكيك عصابة متاجرة بالمخدرات بالعاصمة

مكنت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا، من تفكيك جمعية أشرار تتكون من 10 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة بالمقاطعة الإدارية الدار البيضاء، بتهم المتاجرة وتخزين المخدرات في إطار شبكة منظمة.

أفاد بيان صادر عن نفس المصالح، الجمعة، أن وكيل الجمهورية المختص اقليميا أوامر بوضع 8 منهم رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد الاثنان الباقيان من إجراءات الوضع تحت الرقابة القضائية.

وأضاف المصدر، أن مصالح الأمن تمكنت من حجز 10 كيلوغرامات من القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 140 مليون سنتيم و3 مركبات سياحية وكذا خراطيش نارية من عيار 7.65 ملمر، وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام والأنواع وهواتف نقالة.

وحسب البيان، فإن مجريات القضية بدأت على مستوى المقاطعة الإدارية لدار البيضاء، حين تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية للمقاطعة من ايقاف أحد المشتبه فيهم في حالة تلبس وهو يروج المخدرات على مستوى أحد الأحياء السكنية، أين ضبطت بحوزته كمية معتبرة من المخدرات.

وبعد اعترافاته المتعلقة بباقي عناصر الشبكة الإجرامية، تم تمديد الاختصاص إلى ولايتين داخليتين، أين تم توقيف باقي عناصر الشبكة وضبط كمية أخرى معتبرة من المخدرات من نوع القنب الهندي.