توفي الفنان والملحن اللبناني ملحم بركات عن عمر يناهز 71 عاما بعد ظهر الجمعة في احد مستشفيات بيروت بعد صراع مع المرض بحسب مصادر عدة.
وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) في لبان نبأ وفاة الفنان بعد صراع مع مرض لم تحدد طبيعته.
وقال الشاعر نزار فرنسيس المقرب من الفنان الراحل لوكالة فرانس برس "إن الموسيقار ملحم بركات توفي عند الثالثة بعد ظهر الجمعة في غرفة العناية الفائقة في مستشفى اوتيل ديو" في بيروت.
وأضاف " إن بركات كان دخل المستشفى قبل نحو شهر ونصف شهر".
وقال فرنسيس صديق ملحم بركات والذي تعاون معه فنيا "نفسي حزينة حتى الموت وبغيابه تطوى صفحة مهمة في تاريخ الفن اللبناني".
يذكر أن بركات ولد في قرية كفرشيما في 15 أوت 1945، وهو من أشهر المطربين والملحنين اللبنانين.
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وفاة الفنان والملحن اللبناني ملحم بركات
وكالات
توفي الفنان والملحن اللبناني ملحم بركات عن عمر يناهز 71 عاما بعد ظهر الجمعة في احد مستشفيات بيروت بعد صراع مع المرض بحسب مصادر عدة.
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وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) في لبان نبأ وفاة الفنان بعد صراع مع مرض لم تحدد طبيعته.
وقال الشاعر نزار فرنسيس المقرب من الفنان الراحل لوكالة فرانس برس "إن الموسيقار ملحم بركات توفي عند الثالثة بعد ظهر الجمعة في غرفة العناية الفائقة في مستشفى اوتيل ديو" في بيروت.
وأضاف " إن بركات كان دخل المستشفى قبل نحو شهر ونصف شهر".
وقال فرنسيس صديق ملحم بركات والذي تعاون معه فنيا "نفسي حزينة حتى الموت وبغيابه تطوى صفحة مهمة في تاريخ الفن اللبناني".
يذكر أن بركات ولد في قرية كفرشيما في 15 أوت 1945، وهو من أشهر المطربين والملحنين اللبنانين.