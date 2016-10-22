احتجاجا على ما أسموه بالتجاوزات الممارسة ضدهم عمال شركة بمعسكر يضربون عن الطعام

أعلن ثلاث أعوان أمن وحراسة بشركة رفع النفايات المنزلية لولاية معسكر، الخميس، دخولهم في إضراب عن الطعام، بسبب ما وصفوه بالتجاوز في حقهم من قبل إدارة الشركة.

العمال الثلاثة أكدوا لـ"الشروق"، بأنهم يشتغلون 210 ساعة شهريا بينما ينص القانون على أنه يتوجب العمل 160 ساعة فقط، ناهيك عن تكليفهم بعمل إضافي خارج ذلك المحدد لهم. كما أكد هؤلاء أن دخولهم في إضراب كان نتيجة للضغوطات التي تكررت وأصبحت السمة البارزة في الشركة، يقوم فيها المسؤول بتهديد موظفه بالتوقيف عن العمل لأقل الأسباب وأتفهها على حد قولهم، معبرين عن استيائهم لعدم زيارتهم من قبل مسؤولهم المباشر أو مدير الشركة، لذلك فإنهم يطلبون لقاء مع الوالي ليبرزوا له حجم معاناتهم ويطلعوه على بعض خبايا التسيير على حد قولهم.

من جهته، مدير الشركة طارق قالفاط أكد لـ"الشروق"، بأن العمال الثلاثة يشتغلون كحراس في الفترة الليلية، وقد كانوا محل زيارة فجائية ليلية من قبل مسؤولهم المباشر، الذي رفع تقريرا عن الخطأ المهني المرتكب أمر يستوجب معه اتخاذ القرار المناسب مضيفا بأنه رغم ذلك، فإن الإدارة لم تتخذ ضدهم أي إجراء لحد الآن، بل اكتفت بتوجبه لهم استفسارات على حد قوله.