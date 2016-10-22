توقيف 13 مهربا و99 مهاجرا غير شرعي الجيش يدمر 14 مخبأ للإرهابيين بباتنة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، من كشف وتدمير 14 مخبأ للإرهابيين ولغم تقليدي الصنع بباتنة، في حين أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف محاولات تهريب أزيد من 19272 لتر من الوقود.

وأورد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الجمعة، أنه تم ضبط 6.99 قنطار من الكيف المعالج بتلمسان في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بغليزان تاجر مخدرات كان على متن مركبة سياحية مُحملة بـ74 كيلوغراما من الكيف المعالج.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام أوقفت مفارز للجيش الوطني 13 مهربا و99 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، فيما تم ضبط شاحنتين ومركبات رباعية الدفع ومعدات تفجير وأجهزة كشف عن المعادن ومطرقة ضغط ومولدات كهربائية.