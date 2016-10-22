التوزيع بداية من 11 ديسمبر القادم 10 آلاف شقة "عدل" وترقوي جاهزة للتوزيع بسيدي عبد الله

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن السكنات التي ستسلم ضمن الشطر الأول من المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، المرتقب في 11 ديسمبر المقبل، ستكون مرفوقة بالمرافق الجوارية والخدمات الضرورية.

وأوضح تبون خلال زيارة تفقدية لمشاريع القطاع في المدينة الجديدة، نهاية الأسبوع لسيدي عبد الله، أنه سيتم بالتزامن مع توزيع الأحياء السكنية في ديسمبر، تسليم جميع المرافق العمومية من مدارس وروضات ومحلات تجارية وغيرها، على خلاف ما كان يتم سابقا حيث ينتظر السكان لعدة سنوات قبل توفير هذه المرافق.

وينتظر في 11 ديسمبر المقبل تسليم الشطر الأول من المدينة الجديدة والذي يضم حوالي 10 آلاف سكن في صيغتي البيع بالإيجار "عدل" والترقوي العمومي, أوشكت الأشغال بها على الانتهاء، وتمت برمجة انجاز 10 مدارس ابتدائية وخمس متوسطات وثانوية سترافق موقع "عدل" بسيدي عبد الله، سيتم استلام أربع مدراس منها في ديسمبر المقبل، زيادة عن انجاز مراكز الأمن والحماية المدنية.

كما يحتوي الموقع حوالي 500 محل تجاري يمارس نشاطات متنوعة سيتم تسليمها في غضون أسابيع وفق دفتر شروط، وستسمح هذه المرافق الجوارية التي ستدشن ضمن الأحياء الجديدة في ديسمبر المقبل بخلق حوالي 1.200 منصب عمل مباشر، حسب تصريحات الوزير. كما ستتكفل مؤسسة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله بالنقل العمومي حيث تم تحديد أربع وجهات وهي: محطة القطار الذي سيتم تدشينه في الفاتح من نوفمبر المقبل, بلدية معالمة، المحطة البرية لزرالدة والجزائر.

كما بلغت الصفقات مراحل متقدمة وهذا لانجاز وكالات بنكية ومكاتب بريد وخدمات الاتصالات وغيرها، ويجري حاليا تزويد جميع السكنات التي ستسلم في ديسمبر المقبل بالألياف البصرية التي ستمكن من التزود بخدمات الهاتف والانترنت عالية التدفق، وكذا تثبيت صحون هوائية جماعية في العمارات.

وستكون البنايات مزودة كذلك بنظام دخول رقمي يسمح لسكانها بالدخول للعمارات بواسطة بطاقة مغناطيسية أو البصمة الشخصية. وسيتم أيضا توفير خدمة الانترنت عبر شبكة "الويفي" في الأماكن العامة وعلى نطاق واسع.

وتم انجاز هذه الأحياء وفق نمط خاص منسجم سيلزم السكان على الحفاظ عليه، حيث سيمنعون مثلا من وضع شبابيك حديدية في النوافذ عدا سكان الطابق الأول الذين يمكنهم الاستفادة من ترخيص لهذا الغرض شريطة احترام نموذج معين. ويجري أيضا الانجاز التدريجي لأعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الكهروضوئية.

وبخصوص نظافة الأحياء، تم الاتفاق على مخطط جمع القمامات الذي ستتكفل به مؤسسة "اكسترا نت" والتي ستعتمد لأول مرة على تقنية "القمامة المدفونة" وكذا الفرز الاختياري للمهملات. وتم أيضا الشروع في تسمية الشوارع والساحات وفقا لمقررات اللجنة الوزارية المختلطة والتي شكلت قبل أشهر لهذا الغرض.

ونبه تبون إلى أنه "ينبغي تقييم الشطر الأول من المدينة الجديدة لسيدي عبد الله على أساس الخدمات النوعية التي ستوفرها لسكانها وليس على أساس عدد السكنات التي تشملها"، مضيفا أن هذا الفضاء العمراني الجديد صمم ليكون نموذجا لباقي المدن الجديدة كما ستستغل هذه التجربة في مشروع إعادة تأهيل المدن الأخرى.

وشدد الوزير على ضرورة التسيير الجيد والفعال لهذه المرافق بعد تدشينها لضمان ديمومتها والحفاظ عليها ،بالموازاة مع التحضير لاستلام الشطر الأول للمدينة الجديدة، تم إطلاق عدة مشاريع للترفيه والتسلية حيث شرع في انجاز حظيرة رياضة وتسلية تشرف عليها مؤسسة "أي.أر. أس دريش".

ويشمل هذا المشروع الذي سيسلم في غضون ثلاث سنوات فضاء للرياضيين وفندقا من 200 غرفة وحظيرة مائية وفضاءات للتزلج على الجليد ولعبة البولينغ والسينما وركوب الخيل والمسابح ولعب الاطفال وغيرها.

وحول برنامج توزيع سكنات عدل، اكد تبون انه سيتم تسليم مفاتيح شقق عدل على حوالي 2.300 مكتتب 2013 بولاية خنشلة الأسبوع المقبل.