كانوا على متن قوارب تقليدية شرق رأس الحمراء توقيف 76 حراقا من بينهم 3 نساء في عنابة

ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي القبض، الخميس، في إطار مكافحة الإرهاب، على عنصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس فيما دمرت مفرزة أخرى لغمين تقليديين بالمدية، كما تم ضبط بندقية صيد قرب الحدود بإن أمناس.

وفي إطار ومكافحة الجريمة المنظمة، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڤزام، 8 مهربين وحجزت شاحنة و3 مركبات رباعية الدفع و11,89 طنا من المواد الغذائية و2110 لتر من الوقود و7 أجهزة كشف عن المعادن. فيما تم ضبط 20036 وحدة من مختلف المشروبات بكل من وهران وغليزان وبسكرة

وبكل تلمسان وغليزان، أوقف حرس الحدود وعناصر الدرك الوطني، 12 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية، ومن جهة أخرى، أحبط عناصر حرس الشواطئ بعنابة محاولات هجرة غير شرعية لـ 76 شخصا من بينهم 3 نساء، كانوا على متن قوارب تقليدية شرق رأس الحمراء.