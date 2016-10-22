في خبر"حصري" ننفرد بنشره لأول مرة، علمت "الشروق" من مصادر موثوقة أن الممثل الفكاهي زهر الدين جواد، سيكون ممثل الجزائر في الموسم الثاني من برنامج "أراب كاستينغ"، المقرر بعث أولى حلقاته يوم الجمعة الموافق لـ 18 نوفمبر القادم على شاشات "أبو ظبي"و"النهار" المصرية و"MTV" اللبنانية.
طموح لبلوغ لقب "أراب كاستينغ 2"
وحسبما عـلمته "الشروق" من ذات المصدر، فإن زهر الدين جواد شارك في المرحلة الأولى من"أراب كاستينغ" التي تسبق البث المباشر، علما، أنه سبق للبرنامج أن توج في الموسم الأول ابن منطقته، الفكاهي "زوبير بلحُر" باللقب مناصفة مع المغربية "جيهان خليل"، فيما حلت "سهيلة معّلم" في المركز الثاني.
ويُعد زهر الدين جواد من الوجوه المبشرة بالتألق في سماء التمثيل الفكاهي رغم قصر مشواره الفني، حـيث سبق لـه تقديم العديد مـن "الفيديوهات" عـلى مـوقع "اليوتوب"، وهو يطمح حاليا لنيل لقب "آراب كاستينغ" على غرار "بلحُر".
من كرة القدم إلى التمثيل
لمن لا يعرف "زهر الدين"، فهو الوجه الذي نفذ الومضات الإشهارية الأخيرة لـ "جيزي"، كما نشط "ليالي الكازيف" التي بثتها "الشروقTV"، بدأ مشواره من كـرة القدم بمدينة بسكرة مسقط رأسه، وبعد انتقاله للباهية وهـران التحق بفريق "الكميل" ومنه إلى "كاب بلانتير" و"المرسى" و"مديوني"، لكن رغم تألقه رياضيا إلا أنه ترك كرة القدم وحنى إلى عشقه الأول التمثيل وتقليد الأصوات والوقوف على ركح خشبة المسرح لإخراج ما بداخله من طاقات فنية خفية.
من فرقة "نجوم المسرح" كانت الانطلاقة
أصبح "زهرو" في فترة وجيزة أشهر من نارعلى علم، خاصة لدى شباب جيله من المتتبعين لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث بات ينشر كل أعماله عبر موقع "اليوتوب" ويتفاعل مع جمهوره، لينتقل بعدها لتقديم العروض المباشرة عبر المسارح ودور الشباب والثقافة وكذا في الأحياء الجامعية.
في سنة 2010، تقدم جواد إلى كاستينغ فيلم "البيركامي" وشارك بدور صغير..
وسنة من بعدها التحق بفرقة "نجوم المسرح" التي أنشأها محمد خساني، كما تقدم زهر الدين لبرنامج شبيه بـ "قهوة القوسطو"، كان يذاع على قناة "الجزائرية الثالثة"(مخبر الكوميديا 2)، أين قدم عددا من "السكاتشات"، لتنطلق موهبته وتصدح عبر عروض "ألوان مان شو" وتحط مؤخرا ببرنامج "أراب كاستينغ" بموسمه الثاني.
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حصريا: زهر الدين جواد يُمثل الجزائر في "أراب كاستينغ 2"
رابح / ع
في خبر"حصري" ننفرد بنشره لأول مرة، علمت "الشروق" من مصادر موثوقة أن الممثل الفكاهي زهر الدين جواد، سيكون ممثل الجزائر في الموسم الثاني من برنامج "أراب كاستينغ"، المقرر بعث أولى حلقاته يوم الجمعة الموافق لـ 18 نوفمبر القادم على شاشات "أبو ظبي"و"النهار" المصرية و"MTV" اللبنانية.
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طموح لبلوغ لقب "أراب كاستينغ 2"
وحسبما عـلمته "الشروق" من ذات المصدر، فإن زهر الدين جواد شارك في المرحلة الأولى من"أراب كاستينغ" التي تسبق البث المباشر، علما، أنه سبق للبرنامج أن توج في الموسم الأول ابن منطقته، الفكاهي "زوبير بلحُر" باللقب مناصفة مع المغربية "جيهان خليل"، فيما حلت "سهيلة معّلم" في المركز الثاني.
ويُعد زهر الدين جواد من الوجوه المبشرة بالتألق في سماء التمثيل الفكاهي رغم قصر مشواره الفني، حـيث سبق لـه تقديم العديد مـن "الفيديوهات" عـلى مـوقع "اليوتوب"، وهو يطمح حاليا لنيل لقب "آراب كاستينغ" على غرار "بلحُر".
من كرة القدم إلى التمثيل
لمن لا يعرف "زهر الدين"، فهو الوجه الذي نفذ الومضات الإشهارية الأخيرة لـ "جيزي"، كما نشط "ليالي الكازيف" التي بثتها "الشروقTV"، بدأ مشواره من كـرة القدم بمدينة بسكرة مسقط رأسه، وبعد انتقاله للباهية وهـران التحق بفريق "الكميل" ومنه إلى "كاب بلانتير" و"المرسى" و"مديوني"، لكن رغم تألقه رياضيا إلا أنه ترك كرة القدم وحنى إلى عشقه الأول التمثيل وتقليد الأصوات والوقوف على ركح خشبة المسرح لإخراج ما بداخله من طاقات فنية خفية.
من فرقة "نجوم المسرح" كانت الانطلاقة
أصبح "زهرو" في فترة وجيزة أشهر من نارعلى علم، خاصة لدى شباب جيله من المتتبعين لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث بات ينشر كل أعماله عبر موقع "اليوتوب" ويتفاعل مع جمهوره، لينتقل بعدها لتقديم العروض المباشرة عبر المسارح ودور الشباب والثقافة وكذا في الأحياء الجامعية.
في سنة 2010، تقدم جواد إلى كاستينغ فيلم "البيركامي" وشارك بدور صغير..
وسنة من بعدها التحق بفرقة "نجوم المسرح" التي أنشأها محمد خساني، كما تقدم زهر الدين لبرنامج شبيه بـ "قهوة القوسطو"، كان يذاع على قناة "الجزائرية الثالثة"(مخبر الكوميديا 2)، أين قدم عددا من "السكاتشات"، لتنطلق موهبته وتصدح عبر عروض "ألوان مان شو" وتحط مؤخرا ببرنامج "أراب كاستينغ" بموسمه الثاني.