قضت على 90 بالمائة من العجز الذي يواجهونه Magpharm تحقق حلم الرياضيين المعاقين وتدعمهم بـ 70 كرسيا متحركا

حقق مخبر Magpharm حلم عشرات الرياضيين المعاقين في اجتياز البطولة الجزائرية لكرة السلة في ظروف جيّدة وبأريحية تامة، بعد أن قدّمت 70 كرسيا متحركا للأندية المحلية بالجزائر العميقة لدعم هذه الفئة في تحقيق حلمها، وهي التي كانت تواجه عجزا من حيث عدد الكراسي.

حفل تسليم الكراسي تم نهاية الأسبوع بمطعم "القولف" بدالي إبراهيم، وحضرته شخصيات فاعلة عديدة في المشهد الرياضي والجمعوي من بينهم وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي ورئيس ديوان وزارة الصحة وممثلين عن الاتحاديات الرياضية، واستلمت الاتحادية الجزائرية لرياضة المعاقين الكراسي التي وزعت خلال الحفل على حوالي 7 أندية، كل حسب حاجتها.

كما تحصل الرّياضيون على منتجات Magpharm التي ستزيدهم حيوية و تساعدهم على تحقيق أهدافهم بفضل تركيبة شّراب Phyngy المنشّطة بامتياز والمصمّمة خصيصا لتساعد على الاستيعاب السريع للعناصر القوية التي تكونها ومرهمGlucoflex الذي يخفف بفعالية وبطريقة دائمة من آلام المفاصل، بالإضافة إلى إعادة خفة وليونة المفاصل.

وبالمناسبة أوضحت شريفة كرار مديرة الشركة أنّ الرياضيين المعاقين يستحقون كل التشجيع والدعم والرعاية لعزيمتهم وإصرارهم على مواصلة مشوارهم ولو على كراسي متحركة، سيما وأنهم استطاعوا رغم الإعاقة الحصول على الميداليات وتشريف الجزائر.

وأعلنت كرار أنّ المبادرات ستتواصل في المستقبل، فالشركة تقوم بمساعدات دورية تجاه العديد من الرياضات والمعاقين.

وأثنى رئيس الاتحادية حداد رشيد كثيرا على الالتفاتة التي خفّفت عن الرياضيين حملا ثقيلا، سيما في ظل غلاء تلك الكراسي التي يصل عدد الواحد منها إلى 100 ألف دج.