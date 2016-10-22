لدى تدخله في في مؤتمر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) بتونس، جاء على لسان "مدني" الذي كان وزيرا للحج والثقافة والإعلام في السعودية،: "فخامة الرئيس السيد الباجي قايد السيسي، رئيس الجمهورية التونسية"، قبل أن يتدارك "السبسي آسف.. هذا خطأ فاحش.. أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس".
وكان وزير التعليم المصري "الهلالي الشربيني" حاضرا أثناء الواقعة، ولم يبدي أي رد فعل على "الإهانة"، ولم ينسحب المسؤول المصري من فعاليات المؤتمر.
وأعقب تصريح "مدني" حالة استياء في مصر، وطالب إعلاميون وناشطون ولجنة العلاقات الخارجية للبرلمان المصري، باعتذار رسمي من المملكة العربية السعودية والبلد المضيف "تونس".
وطالب النائب "طارق رضوان" وكيل لجنة العلاقات الخارجية، الديوان الملكي السعودي بـ "إصدار بيان اعتذار رسمي باسم مصر لأن الرئيس لا يمثل نفسه بل هو ممثل للشعب المصري كله".
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الرئيس المصري يثير التندّر مجددا
تهكّم سعودي على ثلاجة "السيسي"!
كامل الشيرازي + الوكالات
صحافي بموقع الشروق أونلاين
سخر "إياد مدني" الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، الجمعة، من تصريح أطلقه الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" عن كون ثلاجته لم يتواجد بها سوى الماء على مدار عشر سنوات (..).
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لدى تدخله في في مؤتمر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) بتونس، جاء على لسان "مدني" الذي كان وزيرا للحج والثقافة والإعلام في السعودية،: "فخامة الرئيس السيد الباجي قايد السيسي، رئيس الجمهورية التونسية"، قبل أن يتدارك "السبسي آسف.. هذا خطأ فاحش.. أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس".
وكان وزير التعليم المصري "الهلالي الشربيني" حاضرا أثناء الواقعة، ولم يبدي أي رد فعل على "الإهانة"، ولم ينسحب المسؤول المصري من فعاليات المؤتمر.
وأعقب تصريح "مدني" حالة استياء في مصر، وطالب إعلاميون وناشطون ولجنة العلاقات الخارجية للبرلمان المصري، باعتذار رسمي من المملكة العربية السعودية والبلد المضيف "تونس".
وطالب النائب "طارق رضوان" وكيل لجنة العلاقات الخارجية، الديوان الملكي السعودي بـ "إصدار بيان اعتذار رسمي باسم مصر لأن الرئيس لا يمثل نفسه بل هو ممثل للشعب المصري كله".
وشهدت الفترة الأخيرة حالة توتر حاد على محجور القاهرة – الرياض.