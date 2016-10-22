اندلاع حريق بطائرة أمريكية في مطار شيكاغو

date 2016/10/29 views 698 comments 0
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icon-writer وكالات

اندلع حريق في إحدى الطائرات المدنية في مطار أوهير بولاية شيكاغو الأمريكية الجمعة 28 أكتوبر أسفر عن إصابة أكثر من 20 راكبا من بين 161 كانوا على متنها.

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وأظهرت صور ومقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عمودا كثيفا من الدخان الأسود وألسنة لهب متصاعدة من الطائرة بشكل كثيف، وخروج ركابها بشكل طارئ من الطائرة.

وأوضحت مصادر إعلامية أن فرق الإطفاء نجحت في إخلاء الركاب من الطائرة وإطفاء الحريق ونقل المصابين إلى المستشفى.  

وتضارت الأنباء عن سبب اندلاع النيران، إذ صرحت شركة الطيران بأن "مشكلة متعلقة بالمحرك"، في حين أشار مصدر في إدارة الإطفاء بشيكاغو إلى "تسرب وقود كبير" أدى إلى اشتعال الجناح الأيمن للطائرة في لحظة إقلاعها، كما نقلت الوكالة الاتحادية للطيران المدني عن الطيارين أن إطارا قد انفجر أثناء الإقلاع.

وأكدت الخطوط الجوية الأمريكية أنها سترسل "الركاب المتضررين إلى ميامي في رحلة أخرى هذا المساء".

وكان مفترضا أن تقلع الرحلة 383 التابعة للخطوط الجوية الأمريكية من شيكاغو في شمال الولايات المتحدة في طريقها إلى ميامي بفلوريدا إلى الطرف الجنوبي الشرقي، وكان على متن الطائرة 161 راكبا و9 من أفراد الطاقم.

وتسبب الحادث بتأخير رحلات أخرى، لكن لم يتم إلغاء أي رحلة في مطار أوهير، بحسب الوكالة الاتحادية للطيران المدني.

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