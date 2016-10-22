اكتشفت مجموعة من الباحثين في مجال الأمن والحماية وسيلة جديدة تسمح للبرمجيات الخبيثة بحقن التعليمات البرمجية الخبيثة ضمن عمليات أخرى دون أن يتم اكتشافها من قبل برامج مكافحة الفيروسات وأنظمة الأمن.
وتعمل الطريقة الجديدة مع كل النسخ الخاصة بنظام التشغيل ويندوز، بما في ذلك الإصدار الأحدث ويندوز 10، بحيث لا يمكن كشف هذه الطريقة عن طريق أدوات مكافحة البرمجيات الخبيثة الموجودة، الأمر الذي قد يشكل تهديدا للملايين من أجهزة الحاسب في جميع أنحاء العالم.
وقد ابتكر الطريقة الجديدة باحثون من شركة Ensilo الأمنية، وأطلقوا على الطريقة اسم AtomBombing، وذلك لأنها تعتمد على آلية جداول atom الموجودة في أنظمة ويندوز، ويوفر نظام التشغيل هذه الجداول الخاصة، بحيث يمكن استخدامها لتبادل البيانات بين التطبيقات.
وأشار الباحث الأمني تال ليبرمان من شركة Ensilo "ما وجدناه هو أن هناك إمكانية لدى المهاجمين لكتابة التعليمات البرمجية الخبيثة في جدول atom وإجبار برنامج شرعي على استرداد تلك التعليمات البرمجية الخبيثة من الجدول"، وأضاف "وقد وجدنا أيضاً إمكانية التلاعب بالبرامج الشرعية، والتي تحتوي الآن على التعليمات البرمجية الخبيثة، من أجل تنفيذ التعليمات البرمجية".
ولا يمكن لبرامج مكافحة الفيروسات والبرامج الأمنية الأخرى اكتشاف هذه التقنية الجديدة في حقن التعليمات البرمجية، وذلك لانها تستند على وظيفة شرعية ضمن نظام التشغيل، وتتواجد آلية جداول atom في جميع إصدارت ويندوز، ولا يمكن تصحيحها لانها ليست نقطة ضعف.
وتستخدم البرمجيات الخبيثة تقنيات حقن التعليمات البرمجية لمجموعة متنوعة من الأسباب، على سبيل المثال تعمل أحصنة طروادة المصرفية على حقن التعليمات البرمجية الخبيثة في عمليات المتصفح من أجل مراقبة وتعديل المواقع المصرفية المعروضة محلياً، الأمر الذي يتيح للمهاجمين سرقة بيانات الدخول وتفاصيل بطاقات الدفع أو إعادة توجيه المعاملات سراً إلى حساباتهم.
ويمكن استخدام تقنيات حقن التعليمات البرمجية من أجل تجاوز القيود التي تسمح بالوصل إلى بعض البيانات، والتي لا يتم الوصول إليها إلا عن طريق عمليات محددة، بحيث يمكن استخدامها على سبيل المثال لسرقة كلمات السر المشفرة من التطبيقات الأخرى أو لأخذ لقطات من سطح مكتب المستخدم عند عدم امتلاك البرمجيات الخبيثة لمثل تلك الإمتيازات المطلوبة.
وقال ممثل شركة مايكروسوفت في بيان "تشجع شركة مايكروسوفت عملائها على ممارسة عادات حوسبة جيدة على الإنترنت، بما في ذلك الحذر عند النقر على وصلات تنقل المستخدم إلى صفحات الويب، أو فتح ملفات غير معروفة، أو قبول نقل الملفات، وذلك من أجل المساعدة على تجنب العدوى الخبيثة".
وقد لا تتمكن شركة مايكروسوفت من تصحيح هذه المشكلة دون قيامها بتغيير الطريقة التي تعمل بها أنظمة تشغيلها بشكل كامل، وذلك لأن تقنية AtomBombing تستغل وظائف شرعية ضمن نظام التشغيل لتنفيذ الهجوم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1خطر جديد يهدد ملايين حواسيب ويندوز
Français English
الرأي
صالح عوض
الشمس شمسي والعراق عراقي..
جمال لعلامي
لا تلمسوا الشحيحة!
حسين لقرع
هل الجزائر مهدّدة بالإفلاس؟!
سلطان بركاني
رصيدك غير كافٍ!
سليم قلالة
ما نَقرأ وما نَشتري في معرض الكتاب
عبد الناصر
أخجلتنا "محمد عبد الله"
معلومي ياسين
المنتخب الجزائري أكبر من ليكنس
عمار يزلي
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن!
محمد سليم قلالة
المواطن.. عمقُنا الاستراتيجي الحقيقي
محمد الهادي الحسني
في القرارة
الفيديو
خبراء الذكاء يدعون إلى استنساخ الطفل محمد فرح
الشارع الرياضي ينتقد تعاقد الفاف مع المدرب البلجيكي جورج ليكينس
الكستناء.. ثروة القل الغابية تبحث عن اهتمام المسؤولين
معسكر: ثلاثة عمال بمؤسسة جمع النفايات يضربون عن الطعام بسبب "التهميش"
تغير لون وطعم ماء الحنفيات..سيال تطمئن..والمواطن يتجنب
مقتل عشرات التلاميذ في إدلب جراء غارة جوية استهدفت مدرستهم
وزيرالصحة: تصدير 284 دواء والهدف تغطية 70 بالمائة من السوق الوطنية
المنتخب الوطني ليس بحاجة لمدرب
خلية الشاي.. مبادرة تعكس تكافل المجتمع الصحراوي
عراك في البرلمان الفنزويلي!
خطر جديد يهدد ملايين حواسيب ويندوز
وكالات
اكتشفت مجموعة من الباحثين في مجال الأمن والحماية وسيلة جديدة تسمح للبرمجيات الخبيثة بحقن التعليمات البرمجية الخبيثة ضمن عمليات أخرى دون أن يتم اكتشافها من قبل برامج مكافحة الفيروسات وأنظمة الأمن.
تغطيات ذات صلة
اتفاق بين الجمعية العالمية للنقال والجمارك لمكافحة الغش والتقليد
12 مؤسسة ناشئة تتنافس للظفر بتأشيرة "سيد ستارز " العالمية بسويسرا
"فايبر" يرافق الجزائريين بملصقات حصرية في عيد الثورة
"أوريدو" تهدي زبائنها هاتف "لونوفو"ورصيدا مجانيا بـ 16000دج
الهاتف الذكي OPPO "أف1 أس".. "سيلفي" كما لم ترها من قبل
وتعمل الطريقة الجديدة مع كل النسخ الخاصة بنظام التشغيل ويندوز، بما في ذلك الإصدار الأحدث ويندوز 10، بحيث لا يمكن كشف هذه الطريقة عن طريق أدوات مكافحة البرمجيات الخبيثة الموجودة، الأمر الذي قد يشكل تهديدا للملايين من أجهزة الحاسب في جميع أنحاء العالم.
وقد ابتكر الطريقة الجديدة باحثون من شركة Ensilo الأمنية، وأطلقوا على الطريقة اسم AtomBombing، وذلك لأنها تعتمد على آلية جداول atom الموجودة في أنظمة ويندوز، ويوفر نظام التشغيل هذه الجداول الخاصة، بحيث يمكن استخدامها لتبادل البيانات بين التطبيقات.
وأشار الباحث الأمني تال ليبرمان من شركة Ensilo "ما وجدناه هو أن هناك إمكانية لدى المهاجمين لكتابة التعليمات البرمجية الخبيثة في جدول atom وإجبار برنامج شرعي على استرداد تلك التعليمات البرمجية الخبيثة من الجدول"، وأضاف "وقد وجدنا أيضاً إمكانية التلاعب بالبرامج الشرعية، والتي تحتوي الآن على التعليمات البرمجية الخبيثة، من أجل تنفيذ التعليمات البرمجية".
ولا يمكن لبرامج مكافحة الفيروسات والبرامج الأمنية الأخرى اكتشاف هذه التقنية الجديدة في حقن التعليمات البرمجية، وذلك لانها تستند على وظيفة شرعية ضمن نظام التشغيل، وتتواجد آلية جداول atom في جميع إصدارت ويندوز، ولا يمكن تصحيحها لانها ليست نقطة ضعف.
وتستخدم البرمجيات الخبيثة تقنيات حقن التعليمات البرمجية لمجموعة متنوعة من الأسباب، على سبيل المثال تعمل أحصنة طروادة المصرفية على حقن التعليمات البرمجية الخبيثة في عمليات المتصفح من أجل مراقبة وتعديل المواقع المصرفية المعروضة محلياً، الأمر الذي يتيح للمهاجمين سرقة بيانات الدخول وتفاصيل بطاقات الدفع أو إعادة توجيه المعاملات سراً إلى حساباتهم.
ويمكن استخدام تقنيات حقن التعليمات البرمجية من أجل تجاوز القيود التي تسمح بالوصل إلى بعض البيانات، والتي لا يتم الوصول إليها إلا عن طريق عمليات محددة، بحيث يمكن استخدامها على سبيل المثال لسرقة كلمات السر المشفرة من التطبيقات الأخرى أو لأخذ لقطات من سطح مكتب المستخدم عند عدم امتلاك البرمجيات الخبيثة لمثل تلك الإمتيازات المطلوبة.
وقال ممثل شركة مايكروسوفت في بيان "تشجع شركة مايكروسوفت عملائها على ممارسة عادات حوسبة جيدة على الإنترنت، بما في ذلك الحذر عند النقر على وصلات تنقل المستخدم إلى صفحات الويب، أو فتح ملفات غير معروفة، أو قبول نقل الملفات، وذلك من أجل المساعدة على تجنب العدوى الخبيثة".
وقد لا تتمكن شركة مايكروسوفت من تصحيح هذه المشكلة دون قيامها بتغيير الطريقة التي تعمل بها أنظمة تشغيلها بشكل كامل، وذلك لأن تقنية AtomBombing تستغل وظائف شرعية ضمن نظام التشغيل لتنفيذ الهجوم.