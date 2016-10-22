إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب رام الله

date 2016/10/29 views 175 comments 0
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icon-writer الأناضول - الشروق أونلاين

أصيب شاب فلسطيني بجراح، إثر تعرضه لإطلاق النار من قبل قوة عسكرية إسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر السبت، قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "فلسطينياً أصيب بجروح متوسطة في البطن، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، قرب بلدة عين يبرود شمال شرق رام الله".

من جانبه، قال الارتباط المدني الفلسطيني (حكومي) في بيان له، إن المصاب هو أحمد حامد من بلدة سلواد شرقي رام الله، ونقله جيش الاحتلال لمستشفى إسرائيلي ولم تعرف بعد تفاصيل الحادث.

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