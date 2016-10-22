ميليشيات الحشد الشعبي تبدأ هجوماً غربي الموصل

قالت ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية العراقية المدعومة من إيران، إنها بدأت، السبت، هجوماً على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) غربي الموصل لدعم حملة تهدف إلى استعادة المدينة من التنظيم المتشدد.

وبدأت ميليشيات الحشد الشعبي التحرك في اتجاه تلعفر معقل "داعش" غربي الموصل من مواقعها جنوبي المدينة.

وقال بيان على موقع ميليشيات الحشد الشعبي على الإنترنت، إن مدينة تلعفر من بين المدن التي ستسعى القوات لاستعادتها من أيدي التنظيم.

ومن المرجح أن تثير العملية قلق تركيا إذ أن تلعفر قريبة منها وبها عدد كبير من السكان التركمان.