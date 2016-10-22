قتلى وجرحى في عمليتين انتحاريتين شمال شرق نيجيريا

أ ف ب - الشروق أونلاين

قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب 24 بجروح في عمليتين انتحاريتين وقعتا، السبت، في مايدوغوري شمال شرق نيجيريا، حسب ما أعلنت أجهزة الإغاثة النيجيرية على موقع تويتر.

وتنشط جماعة بوكو حرام المتشددة في منطقة مايدوغوري وبدأت تمرداً مسلحاً في البلاد قبل سبعة أعوام.

وكتب المتحدث باسم الوكالة الوطنية للإغاثة محمد كانار في بيان على تويتر، إن "انتحاريين يستقلان عربتي نقل فجرا نفسيهما هذا الصباح بفارق عشر دقائق. واستهدف أحدهما مخيم النازحين في باكاسي بضاحية المدينة (مايدوغوري)"، مشيرا إلى "مقتل تسعة أشخاص وإصابة 24 بجروح".