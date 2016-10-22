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بعد تنديد دول عربية وتركيا
لماذا لم تستنكر إيران استهداف مكة؟
نددت عدة دول عربية وتركيا، بمحاولة "استهداف مكة" بصاروخ، بعدما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، عن اعتراض صاروخ أطلقته جماعة الحوثي من اليمن على بعد 65 كيلومتراً من مكة المكرمة.
ونفت جماعة الحوثي هذا الأمر وزعمت أن الصاروخ كان يستهدف مطار جدة وليس مكة، فيما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن "الزعم بشن هجوم صاروخي يمني على مكة المكرمة أمر مثير للسخرية أصلاً".
بدوره، قال وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل الطريفي، السبت، إن عدم استنكار السلطات الإيرانية لمحاولة استهداف الحرم المكي بصاروخ، يفضح مزاعمهم.
جاء ذلك في تغريدة للطريفي على صفحته الرسمية في موقع تويتر، حيث قال: "عدم استنكار النظام الإيراني للعدوان على الحرمين يؤكد استفادة طهران من الأزمة بكل تبعاتها وأهمها دعم التنظيمات الإرهابية ومنها جماعة الحوثي".
وأردف الوزير السعودي قائلاً: "استهداف مقدسات العالم الإسلامي يفضح مزاعم هؤلاء ومن يدعمهم".
بلال الكندي - Alger2016/10/29 على 12:391
لا يستنكرون لأنهم ألعن و أخبث و أحقر و أوسخ دولة في التاريخ ، إقرؤوا تاريخ الفرس و ما فعلوه ضد المسلمين خاصة السنة منهم، هم والله أسوأ من اليهود. هدفهم احتلال مكة و المدينة و جميع الدول العربية بمذهبهم العرقي، لا علاقة لهم بالإسلام بل يستعملون طقوس بوذيه غريبة، و يحقدون على العرب المسلمين لأنهم هزموهم في عهد الصحابة، لو هدمت الكعبة لأقاموا الأفراح .هل بقي أمل فيهم, لا والله، أصاحب يهودي و نصراني و لا أستطيع النظر في وجه شخص شيعي.
2016/10/29 على 12:432
ايران عندها النجف...