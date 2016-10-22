انفجار سيارة ملغومة قرب البنك المركزي في عدن

قالت مصادر أمنية محلية، إن سيارة ملغومة انفجرت قرب مقر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن الجنوبية، السبت، فأصيب خمسة أشخاص.

وأضافت المصادر، أن حراس الأمن أطلقوا النار على السيارة لدى تحركها بسرعة كبيرة صوب مبنى البنك ثم انفجرت.

وألحق الانفجار أضراراً طفيفة بالمبنى الموجود في منطقة وسط عدن تعرف باسم كريتر واحترقت سيارتان مجاورتان للمبنى إحداهما تابعة لحراس الأمن والأخرى سيارة خاصة.

ولم يصدر إعلان مسؤولية عن الهجوم حتى الآن.

ويعتقد أن هذه هي أول محاولة لمهاجمة البنك المركزي منذ قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي في سبتمبر تعيين محافظ جديد له ونقل مقره من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية حيث يوجد مقر الحكومة.

ويدعم التحالف العربي بقيادة السعودية هادي ويحاول انتزاع المكاسب التي حققها الحوثيون حلفاء إيران منذ 2014.