تسببت الديون الكبيرة التي سجلت على عاتق بلدية برج عمر ادريس، بولاية إيليزي، في قطع التيار الكهربائي على مقر البلدية والمصالح التابعة لها بسبب عجز البلدية عن تسديد ديون المؤسسة، رغم أن البلدية سعت في تسديد مبلغ 1.2 مليار سنتيم التي تمثل ديون المؤسسة على عاتق البلدية بعنوان 2015، فيما تعتبر 700 مليون سنتيم ديون المؤسسة للسنة الجارية.
ويتساءل الكثير من المواطنين عن هذا الارتفاع الكبير في مبلغ استهلاك الكهرباء في بلدية تعتبر هياكلها الإدارية والمرافق التابعة للبلدية قليلة، منها مدارس ومساجد، تعد على الأصابع، علما بأن المدينة تشكو من تعطل أغلب أجزاء الإنارة العمومية، حيث فسر مواطنون الارتفاع الكبير لاستهلاك الكهرباء، بسرقة التوصيلات من الشبكة، على مستوى العديد من الأحياء، والتي تدفعها البلدية، في ظل تغاضيها عن هذه الفوضى الحاصلة.
ولنفس السبب أقدمت مؤسسة سونلغاز على قطع التيار الكهربائي على مقر بلدية جانت بجنوب الولاية، بسبب تراكم الديون وعدم تسديد مستحقات استهلاك الطاقة بمقر البلدية وباقي المرافق التابعة لها، فضلا عن التوسع الكبير في شبكة الإنارة العمومية التي رفعت بصورة كبيرة من حجم الديون، الواقعة على عاتق البلدية.
وكانت مؤسسة سونلغاز، قد تلقت قبل قرابة 10 أيام تعليمات من المديرية العامة بضرورة قطع التيار على الهيئات التي تتماطل في تسديد ما عليها من ديون، بسبب تراجع مداخيل المؤسسة، خصوصا وأن الكثير من المواطنين العاديين، واجهوا مشكل في تسديد فواتير الاستهلاك الخاصة بفصل الصيف، والتي ارتفعت بصورة وصفت بالجنونية، وبلغت ردود الفعل عليها مستويات قصوى وصلت إلى حد تنظيم احتجاجات، التي عرفت مدينة إيليزي فصلا من فصولها.
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فيما تسبب المشكل في قطع التيار على عدة بلديات بإيليزي
1.9 مليار ديون سونلغاز على بلدية برج عمر إدريس
ب. طواهرية
تسببت الديون الكبيرة التي سجلت على عاتق بلدية برج عمر ادريس، بولاية إيليزي، في قطع التيار الكهربائي على مقر البلدية والمصالح التابعة لها بسبب عجز البلدية عن تسديد ديون المؤسسة، رغم أن البلدية سعت في تسديد مبلغ 1.2 مليار سنتيم التي تمثل ديون المؤسسة على عاتق البلدية بعنوان 2015، فيما تعتبر 700 مليون سنتيم ديون المؤسسة للسنة الجارية.
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1.9 مليار ديون سونلغاز على بلدية برج عمر إدريس
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ويتساءل الكثير من المواطنين عن هذا الارتفاع الكبير في مبلغ استهلاك الكهرباء في بلدية تعتبر هياكلها الإدارية والمرافق التابعة للبلدية قليلة، منها مدارس ومساجد، تعد على الأصابع، علما بأن المدينة تشكو من تعطل أغلب أجزاء الإنارة العمومية، حيث فسر مواطنون الارتفاع الكبير لاستهلاك الكهرباء، بسرقة التوصيلات من الشبكة، على مستوى العديد من الأحياء، والتي تدفعها البلدية، في ظل تغاضيها عن هذه الفوضى الحاصلة.
ولنفس السبب أقدمت مؤسسة سونلغاز على قطع التيار الكهربائي على مقر بلدية جانت بجنوب الولاية، بسبب تراكم الديون وعدم تسديد مستحقات استهلاك الطاقة بمقر البلدية وباقي المرافق التابعة لها، فضلا عن التوسع الكبير في شبكة الإنارة العمومية التي رفعت بصورة كبيرة من حجم الديون، الواقعة على عاتق البلدية.
وكانت مؤسسة سونلغاز، قد تلقت قبل قرابة 10 أيام تعليمات من المديرية العامة بضرورة قطع التيار على الهيئات التي تتماطل في تسديد ما عليها من ديون، بسبب تراجع مداخيل المؤسسة، خصوصا وأن الكثير من المواطنين العاديين، واجهوا مشكل في تسديد فواتير الاستهلاك الخاصة بفصل الصيف، والتي ارتفعت بصورة وصفت بالجنونية، وبلغت ردود الفعل عليها مستويات قصوى وصلت إلى حد تنظيم احتجاجات، التي عرفت مدينة إيليزي فصلا من فصولها.