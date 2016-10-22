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الشروق العامة HD الشروق نيوز بنة تي في

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    العدد: 5261 2016/10/28

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    العدد: 5260 2016/10/27

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    العدد: 5259 2016/10/26

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    العدد: 5258 2016/10/25

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    العدد: 5257 2016/10/24

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    العدد: 5256 2016/10/23

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    العدد: 5255 2016/10/22

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icon-writer فرانس 24

icon آخر الإستفتاءات icon إستفتاءات

  • هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟

    • نعم

      3082 (%71.54)

    • لا

      1226 (%28.46)

  • هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟

    • أعارض

      22917 (%61.23)

    • أؤيد

      14509 (%38.77)

  • هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير

    • نعم

      1401 (%13.13)

    • لا

      9270 (%86.87)

  • هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟

    • نعم

      12 (%18.75)

    • لا

      52 (%81.25)

  • هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟

    • يعود

      3514 (%65.93)

    • لا يعود

      1816 (%34.07)

  • ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟

    • حكومة توافقية

      725 (%43.81)

    • حكومة الأغلبية البرلمانية

      175 (%10.57)

    • حكومة تكنوقراطية

      755 (%45.62)

  • كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟

    • خطوة نحو الدولة المدنية

      208 (%12)

    • تغيير للتسمية فقط

      1454 (%83.85)

    • خطوة نحو الشفافية

      72 (%4.15)

  • هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟

    • أتوقع

      261 (%11.21)

    • لا أتوقع

      2068 (%88.79)

  • اختر الشخصية السياسية لعام 2015

    • عمار سعداني

      392 (%9.81)

    • لويزة حنون

      639 (%16)

    • عبد الرزاق مقري

      2963 (%74.19)

كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟

  • on on استقالة لأسباب صحية
  • on on إقالة بسبب تصريحاته

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