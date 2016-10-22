حجزت وحدات كتيبة الدرك الوطني بعين أزال جنوب سطيف، الخميس،3 بنادق صيد من نوع "كارابيلا" وكمية هامة من البارود والخراطيش، كانت بحوزة 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و55 سنة.
وحسب مصادر "الشروق" ، فإن عملية الإطاحة بهذه الشبكة المختصة بالمتاجرة بالأسلحة، تمت إثر معلومات مؤكدة تفيد، بتواجد شخصين ببلدية عين آزال يسعيان لشراء بندقية، ليتم على إثرها نصب كمين من رجال الدرك الوطني، الذين تمكنوا من توقيفهما، وبعد تفتيش السيارة التي كانا على متنها، عثر بداخلها على بندقية تقليدية الصنع نوع كاربيلا و3 كلغ من البارود الأسود، ومن خلال التحقيق تبين أنها ملك للمسمى - س. ح - الذي اشترى السلاح من مدينة باتنة، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات تم تفتيش منزل هذا الأخير أين عثر على 2 كلغ من البارود الأسود وبندقية نوع كارابيلا مخبأة بإحكام داخل غرفة نومه وهي ملك للمسمى "س. أ" الذي أكد أن المحجوزات ملك له واشتراها من عند شخص يجهل هويته، وبعد تفتيش منزله عثر على سلاح نوع "قرنفوزي".
وبعد مواصلة للتحريات تم استدراج المسمى "ع. م" أين تم توقيفه على متن سيارته حيث صرح بأنه متعود على شراء مادة البارود والكبسولات من عند شخص يسكن بمدينة باتنة. وبعد تمديد الاختصاص والحصول على إذن بالتفتيش تم التنقل إلى ولاية باتنة أين تم نصب خطة محكمة على إثرها تم توقيف المسمى "م. ب"- بالقرب من منزله وبحوزته كمية ما يقارب 1.5 كلغ من البارود، كما تم تفتيش مسكنه أين عثر على المحجوزات السالفة الذكر. وبعد تقديم الأشخاص المتورطين أمام الجهات القضائية تم إيداعهم الحبس المؤقت.
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حجز بنادق صيد وخراطيش وستة كلغ من البارود
تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالأسلحة النارية في سطيف
سمير منصوري
حجزت وحدات كتيبة الدرك الوطني بعين أزال جنوب سطيف، الخميس،3 بنادق صيد من نوع "كارابيلا" وكمية هامة من البارود والخراطيش، كانت بحوزة 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و55 سنة.
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وحسب مصادر "الشروق" ، فإن عملية الإطاحة بهذه الشبكة المختصة بالمتاجرة بالأسلحة، تمت إثر معلومات مؤكدة تفيد، بتواجد شخصين ببلدية عين آزال يسعيان لشراء بندقية، ليتم على إثرها نصب كمين من رجال الدرك الوطني، الذين تمكنوا من توقيفهما، وبعد تفتيش السيارة التي كانا على متنها، عثر بداخلها على بندقية تقليدية الصنع نوع كاربيلا و3 كلغ من البارود الأسود، ومن خلال التحقيق تبين أنها ملك للمسمى - س. ح - الذي اشترى السلاح من مدينة باتنة، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات تم تفتيش منزل هذا الأخير أين عثر على 2 كلغ من البارود الأسود وبندقية نوع كارابيلا مخبأة بإحكام داخل غرفة نومه وهي ملك للمسمى "س. أ" الذي أكد أن المحجوزات ملك له واشتراها من عند شخص يجهل هويته، وبعد تفتيش منزله عثر على سلاح نوع "قرنفوزي".
وبعد مواصلة للتحريات تم استدراج المسمى "ع. م" أين تم توقيفه على متن سيارته حيث صرح بأنه متعود على شراء مادة البارود والكبسولات من عند شخص يسكن بمدينة باتنة. وبعد تمديد الاختصاص والحصول على إذن بالتفتيش تم التنقل إلى ولاية باتنة أين تم نصب خطة محكمة على إثرها تم توقيف المسمى "م. ب"- بالقرب من منزله وبحوزته كمية ما يقارب 1.5 كلغ من البارود، كما تم تفتيش مسكنه أين عثر على المحجوزات السالفة الذكر. وبعد تقديم الأشخاص المتورطين أمام الجهات القضائية تم إيداعهم الحبس المؤقت.