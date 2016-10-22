قال متحدث باسم ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية العراقية المدعومة من إيران، السبت، إن قوات الحشد تعتزم عبور الحدود إلى سوريا للقتال مع قوات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد طرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من العراق.
ويحارب مقاتلون شيعة عراقيون بالفعل مع قوات الحكومة في سوريا وتشارك ميليشيات الحشد الشعبي حالياً في هجوم للحكومة العراقية يستهدف استعادة مدينة الموصل في شمال العراق من "داعش".
وسيضفي إعلان الحشد الشعبي صبغة رسمية لمشاركته في سوريا.
وقال أحمد الأسدي المتحدث باسم الحشد الشعبي في مؤتمر صحفي في بغداد: "إننا في العراق وبعد تطهير كل أرضنا من هذه العصابات الإرهابية نحن على استعداد تام إلى الذهاب إلى أي مكان يكون فيه تهديد للأمن القومي العراقي".
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ميليشيات الحشد الشعبي تعتزم القتال مع الأسد في سوريا
رويترز - الشروق أونلاين
قال متحدث باسم ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية العراقية المدعومة من إيران، السبت، إن قوات الحشد تعتزم عبور الحدود إلى سوريا للقتال مع قوات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد طرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من العراق.
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ويحارب مقاتلون شيعة عراقيون بالفعل مع قوات الحكومة في سوريا وتشارك ميليشيات الحشد الشعبي حالياً في هجوم للحكومة العراقية يستهدف استعادة مدينة الموصل في شمال العراق من "داعش".
وسيضفي إعلان الحشد الشعبي صبغة رسمية لمشاركته في سوريا.
وقال أحمد الأسدي المتحدث باسم الحشد الشعبي في مؤتمر صحفي في بغداد: "إننا في العراق وبعد تطهير كل أرضنا من هذه العصابات الإرهابية نحن على استعداد تام إلى الذهاب إلى أي مكان يكون فيه تهديد للأمن القومي العراقي".